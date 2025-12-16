DOLAR
Afyonkarahisar’da TDİOSB’de Jeotermal Sondaj Kuyuları İncelendi

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı heyeti Afyonkarahisar TDİOSB arazi ve jeotermal sondaj kuyularını ziyaret ederek çalışmalar ve yatırımları değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 11:52
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 11:52
Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığından gelen heyet, Seracılık Organize Tarım Bölgesi (TDİOSB) arazisi ve jeotermal sondaj kuyularında incelemelerde bulundu.

Heyet ve İlgi Alanları

İncelemede heyeti Daire Başkanı Hakan Günlü ile Tarım Uzmanı Gözde Dalkıran temsil etti. Ziyarete, İl Müdürü ve aynı zamanda TDİOSB Yönetim Kurulu Üyesi Özkan Parlak, TDİOSB Bölge Müdürü Gökhan Tüplek ve Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürü Özgür Babalık eşlik etti.

Değerlendirmeler ve Hedefler

Yetkililer, ziyaret sırasında bölgenin mevcut durumu üzerinde durdu; jeotermal kaynakların tarımsal üretimde kullanımı ve planlanan yatırımlar merkezli kapsamlı değerlendirmeler yapıldı. Heyete, yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bilgiler aktarıldı ve bölgenin potansiyeli ile yatırım ihtiyaçları ele alındı.

Yapılan incelemeler, TDİOSB'nin jeotermal kaynaklarından azami verimle faydalanma ve tarımsal üretimi güçlendirme hedeflerine yönelik adımların planlanmasına zemin hazırladı.

