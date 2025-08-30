Afyonkarahisar'da TTK Mobil Mağazası Açıldı

Afyonkarahisar'da Türk Tarih Kurumu Mobil Mağazası açıldı
Afyonkarahisar'da, Türk Tarih Kurumu (TTK) Mobil Mağazası hizmete girdi. Açılış töreni Zafer Meydanı'nda gerçekleştirildi.
Açılış kurdelesini Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Bedir Deveci, TTK Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özgen ve AKÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Murat Peker birlikte kesti.
İmza günü etkinliği
Mobil Mağaza kapsamında düzenlenen imza gününe, TTK yazarları Prof. Dr. Feridun Mustafa Emecen, Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, Doç. Dr. Murat Özkan, Prof. Dr. Sabit Dokuyan, Prof. Dr. Nejla Günay, Prof. Dr. Hasan Babacan, Prof. Dr. Mustafa Çolak ve Prof. Dr. Hakan Uzun katıldı.
Afyonkarahisar'da Türk Tarih Kurumu (TTK) Mobil Mağazasının açılışı gerçekleştirildi.