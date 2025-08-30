DOLAR
Afyonkarahisar'da TTK Mobil Mağazası Açıldı

Afyonkarahisar Zafer Meydanı'nda Türk Tarih Kurumu Mobil Mağazası açıldı; törene Bedir Deveci, Prof. Dr. Yüksel Özgen ve Prof. Dr. Murat Peker katıldı. İmza günü düzenlendi.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 19:39
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 19:48
Afyonkarahisar'da Türk Tarih Kurumu Mobil Mağazası açıldı

Afyonkarahisar'da, Türk Tarih Kurumu (TTK) Mobil Mağazası hizmete girdi. Açılış töreni Zafer Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Açılış kurdelesini Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Bedir Deveci, TTK Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özgen ve AKÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Murat Peker birlikte kesti.

İmza günü etkinliği

Mobil Mağaza kapsamında düzenlenen imza gününe, TTK yazarları Prof. Dr. Feridun Mustafa Emecen, Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, Doç. Dr. Murat Özkan, Prof. Dr. Sabit Dokuyan, Prof. Dr. Nejla Günay, Prof. Dr. Hasan Babacan, Prof. Dr. Mustafa Çolak ve Prof. Dr. Hakan Uzun katıldı.

