Afyonkarahisar'da Uyuşturucu İle Yakalanan Şüpheli Tutuklandı

Afyonkarahisar'da uyuşturucu bulunan araç sürücüsü H.Ç. tutuklandı.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 12:56
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 12:56
Afyonkarahisar'da Uyuşturucu İle Yakalanan Şüpheli Tutuklandı

Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu

Afyonkarahisar'da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir operasyon sonucunda, bir otomobilde 4 kilo 542 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüphelinin Yakalanması

Kütahya kara yolunda şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan arama, dikkat çekici bir miktarda uyuşturucunun bulunmasına yol açtı. Olayla ilgili olarak H.Ç. adlı sürücü gözaltına alındı.

Adli Süreç Başlatıldı

Gözaltına alınan H.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Bu olay, Afyonkarahisar'daki narkotik suçlarla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdüğünü bir kez daha gösterdi.

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