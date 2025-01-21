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Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Zanlı Tutuklandı

Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheliden 1'i tutuklandı, 2'si serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 21.01.2025 11:58
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 11:58
Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Zanlı Tutuklandı

Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu

Afyonkarahisar ilinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu sonrasında 1 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İhsaniye ilçesi Gazlıgöl ve Yaylabağı beldelerinde uyuşturucu satışı yapıldığına dair gelen ihbarlar üzerine harekete geçti.

Ekipler, belirlenen adreslerde yaptıkları aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi ve 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 4 kişiden 2'si, ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 2 zanlıdan 1'i tutuklandı. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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