DOLAR
41,15 -0,04%
EURO
47,93 0,62%
ALTIN
4.667,88 -1,54%
BITCOIN
4.550.521,4 -1,68%

Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı

Afyonkarahisar'da jandarma operasyonunda 4 kişi tutuklandı; araçlarda binlerce sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu ticaretine ilişkin deliller ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 20:59
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 21:05
Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı

Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı

Operasyon Detayları

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti" suçundan Açık Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü olarak bulunan ve 10 gün izne ayrılan kişinin irtibatlı olduğu 3 şüpheli ile birlikte, çeşitli yollardan temin ettikleri uyuşturucu maddeleri il merkezinde ve köylerinde satışa sunacakları bilgisini aldı.

Ekiplerin 29 Ağustos tarihinde şüphelilerin araçlarında yaptığı aramada, 2 bin 350 içimlik sentetik uyuşturucu, 2,34 gram satışa hazırlanmış metamfetamin, 596 sentetik uyuşturucu ecza hap, 1 makas, 1 hassas terazi ve 6 cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İLGİLİ HABERLER

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

TPF'den Zincir Marketlere Pazar Günü Kapatma Önerisi

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Belucistan'da Miting Sonrası Patlama: 4 Ölü, 17 Yaralı
2
Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı
3
Bayburt'ta otomobil ile panelvan çarpıştı: 4 yaralı
4
Antalya Serik'te Kamyonet Uçuruma Yuvarlandı: Sürücü Hayatını Kaybetti
5
Karabük'te orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor
6
Ardahan'da arazide ölü bulunan Erhan Gökdemir olayında 3 şüpheli gözaltına alındı
7
AB Konseyi Başkanı Costa: Gazze'deki insani trajediden büyük endişe

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor

TPF'den Zincir Marketlere Pazar Günü Kapatma Önerisi

TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter