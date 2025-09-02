Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı

Operasyon Detayları

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti" suçundan Açık Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü olarak bulunan ve 10 gün izne ayrılan kişinin irtibatlı olduğu 3 şüpheli ile birlikte, çeşitli yollardan temin ettikleri uyuşturucu maddeleri il merkezinde ve köylerinde satışa sunacakları bilgisini aldı.

Ekiplerin 29 Ağustos tarihinde şüphelilerin araçlarında yaptığı aramada, 2 bin 350 içimlik sentetik uyuşturucu, 2,34 gram satışa hazırlanmış metamfetamin, 596 sentetik uyuşturucu ecza hap, 1 makas, 1 hassas terazi ve 6 cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

