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Afyonkarahisar'da Vagon Sahne Projesi ile Tiyatro Keyfi

Afyonkarahisar'da öğrenciler, Vagon Sahne Projesi kapsamında 'Masal Treni' oyununu izledi.

Yayın Tarihi: 09.05.2025 15:36
Güncelleme Tarihi: 09.05.2025 15:36
Afyonkarahisar'da Vagon Sahne Projesi ile Tiyatro Keyfi

Vagon Sahne Öğrencilerle Buluştu

Afyonkarahisar'da, Vagon Sahne Projesi kapsamında öğrenciler, raylar üzerinde sergilenen "Masal Treni" adlı tiyatro oyununu izledi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ve TCDD Taşımacılık AŞ işbirliği ile gerçekleştirilen bu projeyle, tiyatro sanatı trenlere taşındı.

Ali Çetinkaya Tren Garı'nda Heyecan Verici Anlar

Oyun, Afyonkarahisar'daki Ali Çetinkaya Tren Garı'na gelen özel bir tren içinde sahnelendi. Öğrenciler, raylar üzerindeki sahnede geçirilen vagon tiyatrosunun keyfini çıkarma fırsatı buldu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü’nden Açıklama

İl Kültür ve Turizm Müdürü Yusuf Altın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Vagon sahneyi izlemeye 500'ün üzerinde öğrenci ve ailelerinin katıldığını" belirtti. Ayrıca, Masal Treni oyununa olan yoğun ilginin, tiyatro sanatına olan sevgiyi pekiştirdiğini vurguladı.

Gece Ücretsiz Oyun Daveti

Yusuf Altın, "Burada çocuklarımız eğleniyor. Akşam da yine 'Misafir' adlı bir oyunumuz olacak. Ücretsiz olan bu oyunları izlemesi için Afyonkarahisarlıları davet ediyoruz." ifadelerini kullandı. Böylece, Afyonkarahisar'da kültürel etkinliklerin devam edeceği müjdesini verdi.

Afyonkarahisar'da öğrenciler, "Vagon Sahne Projesi" kapsamında raylar üzerinde sahnelenen "Masal...

Afyonkarahisar'da öğrenciler, "Vagon Sahne Projesi" kapsamında raylar üzerinde sahnelenen "Masal Treni" adlı tiyatro oyununu izledi.

Afyonkarahisar'da öğrenciler, "Vagon Sahne Projesi" kapsamında raylar üzerinde sahnelenen "Masal...

Afyonkarahisar'da öğrenciler, "Vagon Sahne Projesi" kapsamında raylar üzerinde sahnelenen "Masal Treni" adlı tiyatro oyununu izledi.

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