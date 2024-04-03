Afyonkarahisar’ın ilk kadın belediye başkanı mazbatasını aldı

Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı seçimleri için CHP’den aday olan Burcu Köksal, sandıktan birinci olarak çıktı. Burcu Köksal’a mazbatası bugün takdim edildi. Köksal, mazbatasını aldıktan sonra “Afyonkarahisarımın 74 senelik hasreti bitti, baharı getirdik” sözlerini dile getirdi.



31 Mart Yerel Seçimlerinde yüzde 50.79 oy oranı ile seçilen Burcu Köksal, Afyonkarahisarlılara teşekkür ederek “en büyük sermayemiz birliğimiz ve çalışma irademizdir. Çalışıp, üretip, hakça paylaşacağız” ifadelerini kullandı.