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Afyonkarahisar'ın Yeni Maskotu: Kızıl Geyik Hayvanat Bahçesinde

Afyonkarahisar'da trafik kazalarına yol açan kızıl geyik, hayvanat bahçesinde ilgi odağı oldu.

Yayın Tarihi: 22.07.2025 11:18
Güncelleme Tarihi: 22.07.2025 11:18
Afyonkarahisar'ın Yeni Maskotu: Kızıl Geyik Hayvanat Bahçesinde

Afyonkarahisar'da trafik kazalarına neden olma riski taşıyan kızıl geyik, yeni bir yuva buldu. Yiyecek ararken sık sık kara yoluna inen geyiğin, Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından gelir getirmesi amacıyla Sandıklı ilçesindeki belediyeye ait hayvanat bahçesinde misafir ediliyor.

Uzman ekipler tarafından yakalanan erkek geyik, buradaki dişi geyiğin yanına yerleştirildi. Hayvanat Bahçesi Müdürü Ömer Yılmaz, geyiğin bakımlarının titizlikle yapıldığını belirtti. Yılmaz, "Geniş bir alanda bakılıyor, yemliği, suluğu ve barınma alanı gibi tüm ihtiyaçları karşılanıyor. Geyiğimiz insanlara alıştı ve oldukça uysal. Sağlık durumu ise oldukça iyi" dedi.

Veteriner hekim Güner Geymen, geyiğin sağlık kontrollerinin düzenli olarak yapıldığını ifade ederek, "Kısa zamanda hayvanat bahçemizin maskotu haline geldi. Birçok ziyaretçi, geyiği görmek için buraya geliyor" şeklinde konuştu.

Afyonkarahisar'da, yiyecek aramak için sürekli kara yoluna inen ve insanlara da alışan kızıl...

Afyonkarahisar'da, yiyecek aramak için sürekli kara yoluna inen ve insanlara da alışan kızıl geyik, trafik kazalarına neden olmaması için misafir edildiği hayvanat bahçesinde ilgi görüyor.

Afyonkarahisar'da, yiyecek aramak için sürekli kara yoluna inen ve insanlara da alışan kızıl...

Afyonkarahisar'da, yiyecek aramak için sürekli kara yoluna inen ve insanlara da alışan kızıl geyik, trafik kazalarına neden olmaması için misafir edildiği hayvanat bahçesinde ilgi görüyor.

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