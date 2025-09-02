Afyonkarahisar Merkezli DEAŞ Operasyonunda 6 Zanlı Tutuklandı
Operasyonun Detayları
Afyonkarahisar merkezli, 5 ilde yürütülen operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu değerlendirilen şahıslara yönelik çalışmalar sonucunda 8 zanlı gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından eylem arayışında oldukları belirlenen şüphelilere yönelik tespit edilen adreslerde operasyon gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi. Sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Zanlıların yabancı uyruklu oldukları bildirildi.