DOLAR
41,16 -0,05%
EURO
47,91 0,71%
ALTIN
4.607,14 -0,22%
BITCOIN
4.535.095,04 -1,32%

Afyonkarahisar Merkezli DEAŞ Operasyonunda 6 Zanlı Tutuklandı

Afyonkarahisar merkezli 5 ilde düzenlenen DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 8 zanlıdan 6'sı tutuklandı, 2'si adli kontrolle serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 12:57
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 12:57
Afyonkarahisar Merkezli DEAŞ Operasyonunda 6 Zanlı Tutuklandı

Afyonkarahisar Merkezli DEAŞ Operasyonunda 6 Zanlı Tutuklandı

Operasyonun Detayları

Afyonkarahisar merkezli, 5 ilde yürütülen operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu değerlendirilen şahıslara yönelik çalışmalar sonucunda 8 zanlı gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından eylem arayışında oldukları belirlenen şüphelilere yönelik tespit edilen adreslerde operasyon gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi. Sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Zanlıların yabancı uyruklu oldukları bildirildi.

İLGİLİ HABERLER

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

TPF'den Zincir Marketlere Pazar Günü Kapatma Önerisi

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor
2
Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor
3
Arıkan, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa ile Görüştü
4
Mersin'de 16 yaşındaki Hiranur Nilgün Aygar öldürüldü — Ailesi yasta
5
TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma
6
İsrail Saldırıları: Gazze'de Son 24 Saatte 76 Ölü, 281 Yaralı
7
ASSAN Group a Şok İddia: MKE ve TÜBİTAK ın Gizli Bilgileri Temin Edildi

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor

TPF'den Zincir Marketlere Pazar Günü Kapatma Önerisi

TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini