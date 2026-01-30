Afyonkarahisar Müftülüğü'nün Gençliğe Değer Ara Dönem Kampı Sona Erdi

Afyonkarahisar İl Müftülüğü koordinasyonunda düzenlenen üç günlük kamp, Kur’an-ı Kerim dersleri, mahremiyet eğitimi ve atölyelerle sona erdi.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 11:37
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 11:37
Program ve katılım

Afyonkarahisar İl Müftülüğü koordinasyonunda, Gençlik Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen Gençliğe Değer Ara Dönem Kampı, üç gün süren yoğun programın ardından tamamlandı.

Kamp, kız ve erkek öğrencilerin ayrı gruplar halinde katılımıyla gerçekleştirildi. Katılımcılara yönelik programda Kur’an-ı Kerim dersleri, mahremiyet eğitimi, manevi etkinlikler, değerler eğitimi, atölye çalışmaları ve çeşitli oyunlar yer aldı.

Ziyaret ve yürütme

Müftü Vekili Sinan Cansever ve Müftü Yardımcısı Tuğba Anatoprak, kamp programını ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi ve sohbet etti.

Programın hazırlanması ve yürütülmesinde Gençlik Koordinatörlüğü öncülük ederken, vaizler ve manevi danışmanlar da ders ve etkinliklerde görev aldı.

Kapanış ve değerlendirme

Kamp, gençlerin hem manevi hem de sosyal gelişimlerine katkı sunan verimli bir organizasyon olarak sona erdi.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

