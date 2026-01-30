Afyonkarahisar Müftülüğü'nün Gençliğe Değer Ara Dönem Kampı sona erdi

Program ve katılım

Afyonkarahisar İl Müftülüğü koordinasyonunda, Gençlik Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen Gençliğe Değer Ara Dönem Kampı, üç gün süren yoğun programın ardından tamamlandı.

Kamp, kız ve erkek öğrencilerin ayrı gruplar halinde katılımıyla gerçekleştirildi. Katılımcılara yönelik programda Kur’an-ı Kerim dersleri, mahremiyet eğitimi, manevi etkinlikler, değerler eğitimi, atölye çalışmaları ve çeşitli oyunlar yer aldı.

Ziyaret ve yürütme

Müftü Vekili Sinan Cansever ve Müftü Yardımcısı Tuğba Anatoprak, kamp programını ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi ve sohbet etti.

Programın hazırlanması ve yürütülmesinde Gençlik Koordinatörlüğü öncülük ederken, vaizler ve manevi danışmanlar da ders ve etkinliklerde görev aldı.

Kapanış ve değerlendirme

Kamp, gençlerin hem manevi hem de sosyal gelişimlerine katkı sunan verimli bir organizasyon olarak sona erdi.

