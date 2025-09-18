Afyonkarahisar Sultandağı'nda Traktör-Otomobil Çarpışması: Sürücü Hayatını Kaybetti

Olayın Detayları

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde, 35 BSL 044 plakalı otomobili kullanan R.E. (29) ile kavşakta çarpışan 03 ADP 708 plakalı traktörün sürücüsü S.A. (20) devrildi.

Kaza sonucu devrilen traktörün sürücüsü S.A. hayatını kaybetti; araçta bulunan C.D. yaralandı.

Müdahale ve Son Durum

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık, jandarma ve polis ekipleri olay yerine intikal etti. Yaralı C.D., ambulansla Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırıldı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Yapılan incelemenin ardından S.A.'nın cesedi morga götürüldü.

