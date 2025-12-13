Sivas-Malatya Karayolu'nda Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Halep Köprüsü mevkiinde araç köprü altına düştü

Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas-Malatya karayolu Halep Köprüsü mevkiinde meydana geldi. M.Ö. idaresindeki 34 HLK 07 plakalı araç, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak köprü altına düştü.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, araçta yolcu olarak bulunan Ahmet Tepegöz (66)'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada sürücü M.Ö. ile birlikte İ.T. yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kangal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; buradaki tedavilerinin ardından Sivas'taki hastanelere sevk edildi.

Hayatını kaybeden Ahmet Tepegöz'ün cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

SİVAS–MALATYA KARAYOLUNDA KONTROLDEN ÇIKAN ARAÇ KÖPRÜ ALTINA DÜŞMESİ SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 2 KİŞİ YARALANDI.