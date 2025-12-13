DOLAR
42,69 0%
EURO
50,15 0%
ALTIN
5.897,7 0,01%
BITCOIN
3.847.350,27 0,17%

Sivas-Malatya Karayolu'nda Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Sivas-Malatya karayolunda kontrolden çıkan aracın köprü altına düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı; olay Halep Köprüsü mevkiinde gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 20:46
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 20:46
Sivas-Malatya Karayolu'nda Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Sivas-Malatya Karayolu'nda Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Halep Köprüsü mevkiinde araç köprü altına düştü

Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas-Malatya karayolu Halep Köprüsü mevkiinde meydana geldi. M.Ö. idaresindeki 34 HLK 07 plakalı araç, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak köprü altına düştü.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, araçta yolcu olarak bulunan Ahmet Tepegöz (66)'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada sürücü M.Ö. ile birlikte İ.T. yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kangal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; buradaki tedavilerinin ardından Sivas'taki hastanelere sevk edildi.

Hayatını kaybeden Ahmet Tepegöz'ün cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

SİVAS–MALATYA KARAYOLUNDA KONTROLDEN ÇIKAN ARAÇ KÖPRÜ ALTINA DÜŞMESİ SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 1...

SİVAS–MALATYA KARAYOLUNDA KONTROLDEN ÇIKAN ARAÇ KÖPRÜ ALTINA DÜŞMESİ SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 2 KİŞİ YARALANDI.

İLGİLİ HABERLER

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Arifiye'de Hırdavat Dükkanı Alev Topuna Döndü
2
Guterres: Bugün Irak güven ve istikrar içinde
3
Fatih'te Hafif Ticari Araç Taksiye Çarptı: Sürücü 'Hiçbir Şey Olmamış Gibi' Yoluna Devam Etti
4
Tayland: "Kamboçya’nın Askeri İmkanlarını Etkisiz Hale Getireceğiz"
5
Zelenskiy, Başkan Trump ile Kritik Görüşme Yapacak
6
Osmaniye'de 9 Tavuk Çalan Zanlı S.G. Tutuklandı
7
Dilovası faciasında iddianame hazırlandı: Sanıklar 'olası kast'la yargılanıyor

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama