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Afyonkarahisar Valiliği'nden Düğün Hazırlığına Büyük Destek: Yüzde 20 İndirim!

Afyonkarahisar'da evlilik hazırlığı yapan çiftlere yönelik yüzde 20 indirim ve ihtiyaç sahiplerine ücretsiz kuaför hizmeti sunulacak.

Yayın Tarihi: 08.05.2025 11:53
Güncelleme Tarihi: 08.05.2025 11:53
Afyonkarahisar Valiliği'nden Düğün Hazırlığına Büyük Destek: Yüzde 20 İndirim!

Afyonkarahisar'da Düğün Hazırlıkları İçin Büyük İndirim

Evlilik hazırlığı yapan çiftlerin masrafları son zamanlarda hızla artış gösterirken, Afyonkarahisar Valiliği önemli bir destek duyurdu. Gelinlik, damatlık, salon kirası gibi pek çok giderin altında ezilen çiftler için kuaför ve berber hizmetlerinde yüzde 20 indirim uygulanacak.

Valilikten Düğün Desteği

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, evlilik hazırlığı yapan çiftlere yönelik tarihi bir destek paketini tüm kamuoyuna açıkladı. Bu kapsamda, Afyonkarahisar Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Berberler ve Kuaförler Esnaf ve Sanatkârlar Odası arasında anlamlı bir protokol imzalandı.

Afyonkarahisar Valiliği'nden Düğün Hazırlığına Büyük Destek: Yüzde 20 İndirim!

Kimler Faydalanacak?

İmzalanan protokole göre, Afyonkarahisar'da evlilik hazırlığı yapan tüm çiftler, kuaför ve berber hizmetlerinden yüzde 20 indirim yararlanacak. Ancak bu destekten en çok ihtiyaç sahibi çiftler faydalanacak. Protokol kapsamında belirlenen şartlara uyan, ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen çiftler, kuaför ve berber hizmetlerinden tamamen ücretsiz yararlanabilecek.

Protokol imza töreninde konuşan Vali Yiğitbaşı, bu iş birliğinin önemine vurgu yaparak, kuaför ve berber esnafına sosyal sorumluluk projesine verdikleri destek için teşekkür etti. "Bu katkı sayesinde hem genç çiftlerimizin yükü hafifletilecek hem de sosyal dayanışmanın güçlenmesi sağlanacak." ifadelerini kullandı.

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