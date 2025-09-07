Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı'na Hakaret Eden Şüpheli Antalya'da Yakalandı

Güvenlik güçleri şüpheliyi otelde tespit edip gözaltına aldı

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı'na sosyal medya üzerinden hakarette bulunduğu belirlenen şüpheli, yapılan çalışma sonucu Antalya'da yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Vali Yiğitbaşı'na yönelik hakaret içerikli paylaşımın sahibi olduğu tespit edilen kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Yapılan teknik ve saha çalışmaları sonucu sosyal medya hesabının sahibinin S.Ç. (50) olduğu belirlendi. Ekipler, şüpheliyi konakladığı bir otelde tespit ederek gözaltına aldı.

Gözaltına alınan S.Ç., işlemleri için getirildiği Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.