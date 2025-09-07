DOLAR
41,19 0%
EURO
48,31 0%
ALTIN
4.758,2 0%
BITCOIN
4.580.785,61 -0,98%

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı'na Hakaret Eden Şüpheli Antalya'da Yakalandı

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı'na sosyal medyada hakaret eden S.Ç. (50), Antalya'da bir otelde yakalanıp Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Yayın Tarihi: 07.09.2025 13:57
Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 13:57
Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı'na Hakaret Eden Şüpheli Antalya'da Yakalandı

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı'na Hakaret Eden Şüpheli Antalya'da Yakalandı

Güvenlik güçleri şüpheliyi otelde tespit edip gözaltına aldı

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı'na sosyal medya üzerinden hakarette bulunduğu belirlenen şüpheli, yapılan çalışma sonucu Antalya'da yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Vali Yiğitbaşı'na yönelik hakaret içerikli paylaşımın sahibi olduğu tespit edilen kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Yapılan teknik ve saha çalışmaları sonucu sosyal medya hesabının sahibinin S.Ç. (50) olduğu belirlendi. Ekipler, şüpheliyi konakladığı bir otelde tespit ederek gözaltına aldı.

Gözaltına alınan S.Ç., işlemleri için getirildiği Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İLGİLİ HABERLER

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsrail Ordusu Batı Şeria Baskınları: 2 Yaralı, 10 Gözaltı
2
Akdamar Kilisesi'nde 13. Ayin Sona Erdi: Patriği Sahak Maşalyan Katıldı
3
Ali Erbaş: İmam Hatip Nesli Başörtüsü Zulmüne Önderlik Etti
4
Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı'na Hakaret Eden Şüpheli Antalya'da Yakalandı
5
ÖSYM, 2025-KPSS A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
6
Kars'ta Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı
7
MSB'den A Milli Kadın Voleybol Takımına Özel Video Klibi

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı