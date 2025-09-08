Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı'na Hakaret: Şüpheli S.Ç. Tutuklandı
Olayın Özeti
Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı'na sosyal medya üzerinden hakaret ettiği belirlenen zanlı S.Ç (50), çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Gözaltı ve Yakalama
Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Vali Kübra Güran Yiğitbaşı'na yönelik hakaret içerikli paylaşım yaptığı tespit edilen S.Ç'yi dün Antalya'da konakladığı otelde gözaltına aldı.
Adliye Süreci
S.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından Afyonkarahisar Adliyesi'ne sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.