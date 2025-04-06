Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı, Anadolu Ajansı'nın 105. Yılını Kutladı

Afyonkarahisar Valisi'nden Anadolu Ajansına Övgü

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Anadolu Ajansı'nın 105. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, ajansın Türk basınındaki önemli rolüne dikkat çekti.

105 Yıldır Güçlü Bir Ses

Vali Yiğitbaşı, Anadolu Ajansı'nın geçen 105 yıl boyunca, ülkemizin ve dünyanın çeşitli olaylarını hızlı ve güvenilir bir şekilde kamuoyuna ulaştırdığını vurguladı. Bu müessesenin, **kendi alanında öncü bir kuruluş** olduğunu belirtti.

Toplumsal Bilinci Geliştirme

Ayrıca, Anadolu Ajansı'nın önemli bir iletişim kanalı olarak toplumsal bilinç ve bilgi aktarımına katkıda bulunduğunu ifade etti. Vali'nin yaptığı bu açıklamalar, ajansın toplum içinde oynadığı rolü bir kez daha gözler önüne serdi.