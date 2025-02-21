Ağır Taşıtlar İçin Hava Koşulları Uyarısı: 6 İl Etkilenecek

Hava şartları nedeniyle 6 ilde ağır taşıtların belirli yolları kullanması yasaklandı. Kritik yollar için alternatif güzergah önerildi.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 11:22
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 11:22
Ağır Taşıtlar İçin Hava Koşulları Uyarısı: 6 İl Etkilenecek

Ağır Taşıtlar İçin Yollar Kapatıldı

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), hava koşulları nedeniyle İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Ankara illerinde belirli yolların ağır taşıtlara kapatıldığını açıkladı. Yapılan duyuruya göre, kamyon, çekici ve tanker cinsi ağır taşıtların, D-100 ve D-750 Devlet Yolları ile TEM ve Kuzey Marmara Otoyollarını kullanmalarına izin verilmeyecek.

Uygulama Tarihleri

KGM, sosyal medya hesabı X'te, meteorolojik duruma dair bir uyarı paylaşarak, bugün saat 13.00'ten, 23 Şubat Pazar günü saat 13.00'e kadar sürecek yasaklamanın detaylarını duyurdu. Bu süreçte, tedarik sürecinde aksama yaşanmaması gereken araçlar dışında, ilgili tüm ağır taşıtların belirtilen yolları kullanmayacağı vurgulandı.

Hava Durumu Uyarıları

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, Kocaeli, Sakarya ve Düzce illeri için turuncu (tehlikeli) uyarı verilirken, İstanbul, Bolu ve Karabük illeri için ise sarı (az tehlikeli) kodlu uyarı verildi. Yetkililer, sürücülerinin trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını ve alternatif güzergahları tercih etmelerini önemle hatırlattı.

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