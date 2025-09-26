Ağıralioğlu Kars'ta: Anahtar Parti 'Halk Buluşması'na Katıldı

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Kars'ta düzenlenen 'Halk Buluşması' programına katıldı. Ziyaret kapsamında kent merkezinde çeşitli temaslarda bulundu.

Esnaf Ziyaretleri

Ağıralioğlu, Kars'a çeşitli programlara katılmak üzere gelerek Faikbey, Kazımpaşa ve Yenipazar caddelerinde esnafı ziyaret etti ve vatandaşlarla sohbet etti.

'Halk Buluşması'nda Konuşma

Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen 'Halk Buluşması'nda konuşan Ağıralioğlu, partilerinin kuruluş dönemine vurgu yaparak, yaklaşık 10,5 ay önce kurulduğunu belirtti. Ağıralioğlu, 'Biz şimdi birinci yılımızı idrak etmeye, kutlamaya, muhasebe etmeye ve nasıl geldiğimizi doğru muhasebe edip ikinci yılımıza memleket için kurduğumuz ümidi büyütebilmeye adımlarımızı hızlandırmış bir partiyiz.' ifadelerini kullandı.

Ağıralioğlu, partilerinin 161'inci parti olarak kurulduğunu ve ilk 7 partiden biri olduklarını aktararak, ülkedeki birlik vurgusunu şöyle sürdürdü: 'Bu memleketi kimlik kavgası yapmadan, mezhep, meşrep ve din tartışmadan, Kürtlü, Türklü, Alevili, Sünnili saymadan 85 milyon vatandaş diye alırız, biz bu memleketi nezaketle, terbiyeyle alırız. Siz böldünüz, birleştirerek alırız, siz kırdınız, toparlayarak alırız.'

İl Başkanlığı Ziyareti

Programın ardından Ağıralioğlu, partisinin İl Başkanlığını ziyaret etti. Burada İl Başkanı Yasin Aşkın Yıldırım'dan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.