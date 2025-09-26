Ağıralioğlu Kars'ta: Anahtar Parti 'Halk Buluşması'na Katıldı

Yavuz Ağıralioğlu, Kars'ta esnaf ziyaretleri ve 'Halk Buluşması' programına katıldı; partinin kuruluşu ve hedefleri üzerine konuştu.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 20:51
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 20:51
Ağıralioğlu Kars'ta: Anahtar Parti 'Halk Buluşması'na Katıldı

Ağıralioğlu Kars'ta: Anahtar Parti 'Halk Buluşması'na Katıldı

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Kars'ta düzenlenen 'Halk Buluşması' programına katıldı. Ziyaret kapsamında kent merkezinde çeşitli temaslarda bulundu.

Esnaf Ziyaretleri

Ağıralioğlu, Kars'a çeşitli programlara katılmak üzere gelerek Faikbey, Kazımpaşa ve Yenipazar caddelerinde esnafı ziyaret etti ve vatandaşlarla sohbet etti.

'Halk Buluşması'nda Konuşma

Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen 'Halk Buluşması'nda konuşan Ağıralioğlu, partilerinin kuruluş dönemine vurgu yaparak, yaklaşık 10,5 ay önce kurulduğunu belirtti. Ağıralioğlu, 'Biz şimdi birinci yılımızı idrak etmeye, kutlamaya, muhasebe etmeye ve nasıl geldiğimizi doğru muhasebe edip ikinci yılımıza memleket için kurduğumuz ümidi büyütebilmeye adımlarımızı hızlandırmış bir partiyiz.' ifadelerini kullandı.

Ağıralioğlu, partilerinin 161'inci parti olarak kurulduğunu ve ilk 7 partiden biri olduklarını aktararak, ülkedeki birlik vurgusunu şöyle sürdürdü: 'Bu memleketi kimlik kavgası yapmadan, mezhep, meşrep ve din tartışmadan, Kürtlü, Türklü, Alevili, Sünnili saymadan 85 milyon vatandaş diye alırız, biz bu memleketi nezaketle, terbiyeyle alırız. Siz böldünüz, birleştirerek alırız, siz kırdınız, toparlayarak alırız.'

İl Başkanlığı Ziyareti

Programın ardından Ağıralioğlu, partisinin İl Başkanlığını ziyaret etti. Burada İl Başkanı Yasin Aşkın Yıldırım'dan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İLGİLİ HABERLER

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antalya Kepez'te Parka Düşen Buz Kütlesi Güvenlik Kamerasında
2
Dışişleri Bakanı Fidan New York'ta Malezyalı Mevkidaşı Hasan ile Görüştü
3
Bangladeş: Gazze'deki İnsani Kriz 'Soykırım' — BM Genel Kurulu'nda Kritik Çağrı
4
Sivas'ta Dilenci 337 Lirayı Lahmacuna Gizledi: Zabıta 14 Kişiyi Yakalandı
5
Uluslararası 20. Adli Tıp Günleri Antalya'da: 26 Ülkeden Uzmanlar Yenilikleri Tartıştı
6
Gaziantep'te Narkotik Operasyonu: 2 kilo 180 gram Uyuşturucu Ele Geçirildi
7
Sivas'ta İki Motosiklet Çarpıştı: 2 Kişi Yaralandı

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı