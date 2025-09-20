Ağıralioğlu Ordu'da: Anahtar Parti 'Halk Buluşması' ve İl Başkanlığı Açılışı

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Ordu'daki 'Halk Buluşması'nda partinin kuruluş gerekçelerini anlattı; esnaf ziyaretinde bulundu ve İl Başkanlığı'nı açtı.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 20:25
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 20:40
Ağıralioğlu Ordu'da: Anahtar Parti 'Halk Buluşması' ve İl Başkanlığı Açılışı

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu Ordu'da

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Ordu'da düzenlenen 'Halk Buluşması' programına katıldı. Etkinlik, Ordu Kültür Sanat Merkezinde gerçekleştirildi ve Ağıralioğlu burada partinin kuruluş hedefleri ile siyasi duruşunu anlattı.

Partinin kuruluş gerekçeleri ve hedefleri

Ağıralioğlu, partilerinin kuruluş sürecine ilişkin değerlendirmesinde, itirazlara rağmen hızlı bir gelişme kaydettiklerini belirtti. Konuşmasında şu ifadelere yer verdi: 'Bu kadar parti vardı. Siz 161'inci parti olarak kuruldunuz. Ne gerek vardı?' itirazlarına rağmen birinci yılımız dolmadan 10,5-11 ay geçti. Önümüzdeki ay birinci yaşımızı kutlayacağız. İlk 7'nci parti haline geldik.

Ağıralioğlu, parti vizyonunu şu sözlerle özetledi: 'Tüm Türkiye'nin partisi olabilme koordinatlarında siyasi varlığını ifade eden tek partiyiz. 'Ay yıldızlı al bayrağa bağlıyım, bu vatan benim' diyen herkesin partisiyiz. 'Ben bu memleketin evladıyım' diyen her mezhebin, her meşrebin, her aidiyet grubunun iftiharla saflarında memleket yükü çekebileceği, saflarında bulunabileceği Türkiye hayaline omuz verebileceği tek partiyiz.'

Esnaf ziyareti ve İl Başkanlığı açılışı

Ağıralioğlu, programın ardından Altınordu ilçesinde esnaf ziyaretlerinde bulundu ve burada partinin İl Başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirdi. Ziyaretler sırasında vatandaşlarla görüş alışverişinde bulunarak yerel talepleri dinledi.

Ordu buluşması, Anahtar Parti'nin kısa sürede dikkat çeken büyüme ve yaygınlaşma hedefini vurgayan mesajlarla sona erdi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu (ortada), Ordu'da düzenlenen "Halk Buluşması"...

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu (ortada), Ordu'da düzenlenen "Halk Buluşması" programına katıldı.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu (ortada), Ordu'da düzenlenen "Halk Buluşması"...

İLGİLİ HABERLER

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sivas'ta Motosiklet-Otomobil Çarpışması: Sürücü Ağır Yaralandı
2
Antalya Manavgat'ta Otobüs Durağında Bir Kişi Ölü Bulundu
3
Bakan Yılmaz Tunç, Şehit Erdoğan Sönmez'in Antalya'daki Ailesini Ziyaret Etti
4
Senkronize Buz Pateni Kadın Milli Takımı, Çıldır Gölü'nde Büyüleyici Gösteri Düzenledi
5
Şırnak Valiliği'nden yoğun sıcaklık uyarısı! Vatandaşlar dikkat
6
Mustafa Elitaş Darende'de Şeyh Hamid-i Veli Külliyesi'ni Ziyaret Etti
7
Hamas: İsrail, Gazze'de Patlayıcı Yüklü İnsansız Kara Araçlarıyla Sivilleri Hedef Alıyor

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü