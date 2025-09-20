Ağıralioğlu Ordu'da: Anahtar Parti 'Halk Buluşması' ve İl Başkanlığı Açılışı

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu Ordu'da

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Ordu'da düzenlenen 'Halk Buluşması' programına katıldı. Etkinlik, Ordu Kültür Sanat Merkezinde gerçekleştirildi ve Ağıralioğlu burada partinin kuruluş hedefleri ile siyasi duruşunu anlattı.

Partinin kuruluş gerekçeleri ve hedefleri

Ağıralioğlu, partilerinin kuruluş sürecine ilişkin değerlendirmesinde, itirazlara rağmen hızlı bir gelişme kaydettiklerini belirtti. Konuşmasında şu ifadelere yer verdi: 'Bu kadar parti vardı. Siz 161'inci parti olarak kuruldunuz. Ne gerek vardı?' itirazlarına rağmen birinci yılımız dolmadan 10,5-11 ay geçti. Önümüzdeki ay birinci yaşımızı kutlayacağız. İlk 7'nci parti haline geldik.

Ağıralioğlu, parti vizyonunu şu sözlerle özetledi: 'Tüm Türkiye'nin partisi olabilme koordinatlarında siyasi varlığını ifade eden tek partiyiz. 'Ay yıldızlı al bayrağa bağlıyım, bu vatan benim' diyen herkesin partisiyiz. 'Ben bu memleketin evladıyım' diyen her mezhebin, her meşrebin, her aidiyet grubunun iftiharla saflarında memleket yükü çekebileceği, saflarında bulunabileceği Türkiye hayaline omuz verebileceği tek partiyiz.'

Esnaf ziyareti ve İl Başkanlığı açılışı

Ağıralioğlu, programın ardından Altınordu ilçesinde esnaf ziyaretlerinde bulundu ve burada partinin İl Başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirdi. Ziyaretler sırasında vatandaşlarla görüş alışverişinde bulunarak yerel talepleri dinledi.

Ordu buluşması, Anahtar Parti'nin kısa sürede dikkat çeken büyüme ve yaygınlaşma hedefini vurgayan mesajlarla sona erdi.

