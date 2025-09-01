AGİT Minsk Grubu Feshedildi — Karabağ Sorununda Yeni Dönem

AGİT Minsk Grubu resmen feshedildi

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Bakanlar Konseyi, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ihtilafı ve Karabağ sorununu çözmek amacıyla kurulan Minsk Grubu ile ilgili yapıların feshedilmesine karar verdi.

Kararın içeriği ve takvim

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Bakanlar Konseyi bu yapılarının feshine ilişkin kararı alırken, AGİT Sekreterliğine feshten kaynaklanan teknik konuları en geç 1 Aralık 2025'e kadar sonuçlandırma talimatı verdi.

Tarihçe: 1992'den bugüne

Minsk Grubu, 1992'de Karabağ sorununu ve Azerbaycan-Ermenistan ihtilafını çözmek amacıyla

kuruldu ve uzun yıllar Rusya, ABD ve Fransa'nın eş başkanlığı altında faaliyet gösterdi. Ancak grup, taraflar arasında kalıcı bir çözüm üretemedi.

Son süreç ve tarafların talebi

Azerbaycan, Ermenistan ile barış anlaşmasının imzalanması için Minsk Grubu'nun feshi şartını öne sürmüştü. Bu çerçevede, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasında, ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde Beyaz Saray'da 8 Ağustos'ta gerçekleştirilen üçlü zirvenin ardından iki ülkenin dışişleri bakanları, Minsk Grubu'nun feshedilmesine ilişkin AGİT'e ortak başvuruda bulundu.

Gelecek aşama

Feshi izleyen teknik ve bürokratik süreçlerin tamamlanmasıyla birlikte, Karabağ meselesinde yeni bir dönemin başlaması bekleniyor. Kararın bölge ve taraflar üzerindeki etkileri ise önümüzdeki süreçte daha net görülecek.