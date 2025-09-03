Ağrı'da 14 Yaşındaki Yunus Kerici'nin Cesedi Yazıcı Barajı'nda Bulundu

Kaybolmasının ardından yürütülen arama çalışmaları sonuç verdi

Yazıcı Barajı'nda, 2 gün önce kaybolan 14 yaşındaki Yunus Kerici'nin cansız bedenine ulaşıldı. Kerici, il merkezine bağlı Kocataş köyü'nde çobanlık yapıyordu ve 1 Eylül'den beri haber alınamıyordu.

Arama çalışmaları AFAD, jandarma ekipleri ve dedektör köpeklerle yürütüldü. Ayrıca Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı su altı arama kurtarma timi de bölgeye destek verdi. Ekiplerin Yazıcı Barajı'ndaki çalışmaları sonucunda Kerici'nin cenazesi bulundu.

Ağrı Valiliği, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, kayıp ihbarı üzerine ekiplerin hızlıca bölgeye intikal ettiğini bildirdi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan görüşmeler neticesinde, çocuğumuzun en son merada hayvanları otlattığı, hayvanların ve atın eve geri döndüğü, atının tamamen ıslak olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle İl Jandarma Komutanlığımız, AFAD ve UMKE ekiplerimiz tarafından zaman kaybetmeden arama çalışmaları başlatılmıştır. Su altı arama ekiplerimizce yürütülen çalışmalar sonucunda, maalesef kaybolan çocuğumuzun cansız bedenine ulaşılmıştır. Küçük evladımızın vefatı nedeniyle derin üzüntü duymaktayız. Ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı ile sabır diliyoruz."

