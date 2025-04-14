Ağrı'da 1477 Düzensiz Göçmen Ülkeye Girişi Engellendi

Ağrı'da 1477 Düzensiz Göçmenin Girişi Engellendi

Ağrı Valisi Mustafa Koç, mart ayında hudut birliklerince 1477 düzensiz göçmenin ülkeye girişinin engellendiğini açıkladı. Vali Koç, bu bilgiyi Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirdiği Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı sırasında paylaştı.

Toplantıya, İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Fatih Cemal Kiper de katıldı. Vali Koç, toplantıda yaptığı konuşmada, Valilik koordinasyonunda yürütülen planlı ve etkin operasyonlar sonucunda bölücü faaliyetlerin başarıyla engellendiğini ve vatandaşların huzur ortamının artırıldığını vurguladı.

Terör örgütlerine yönelik düzenlenen 68 operasyondan bahseden Koç, 11 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını ve 1 zanlının tutuklandığını, 5 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını belirtti. Ayrıca, FETÖ, DEAŞ, DHKP-C gibi terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen 17 operasyonda 16 şahıs gözaltına alındı.

Operasyonlarda, toprağa gömülü vaziyette 1 yarım litrelik TNT, 2 mekanik fünye ve 2 el bombası fünyesi tespit edilerek PKK/KCK terör eylemlerinin engellendiği kaydedildi. Vali Koç, kaçakçılık odaklı operasyonlarda da 2 şüphelinin gözaltına alındığını, ruhsatsız silah kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmalarda ise toplamda 9 silahın ele geçirildiğini ifade etti.

Ayrıca, 17 uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildiğini ve bu operasyonlar kapsamında 40 uyuşturucu olayına müdahale edildiğini söyleyen Koç, bunlar sonucunda 19 kişi hakkında adli işlem yapıldığını ve bu şahıslardan 17'sinin tutuklandığını belirtti. Ele geçirilenler arasında 2 kilo 439 gram metamfetamin, 131 gram esrar ve 107 bin sentetik uyuşturucu hap yer alıyor.

Mart ayında ve Ramazan Bayramı tatilinde gerçekleştirilen 25 göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti operasyonu sonucunda 16 şahıs tutuklandı ve 14 araca el konuldu. Vali Koç, hudut birlikleri tarafından yapılan başarılı çalışmalar neticesinde 1477 düzensiz göçmenin ülkeye girişinin engellendiğini vurguladı. Ayrıca, ildeki 6 mobil göç noktası sayesinde 1911 kişiye kimlik denetimi yapılarak 5 düzensiz göçmen tespit edildi.

Ağrı Valisi Mustafa Koç, mart ayında hudut birliklerince 1477 düzensiz göçmenin ülkeye girişinin engellendiğini bildirdi. Valilik Toplantı Salonu'nda Vali Mustafa Koç başkanlığında İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Fatih Cemal Kiper'in katılımıyla mart ayının "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" yapıldı.

Ağrı Valisi Mustafa Koç, mart ayında hudut birliklerince 1477 düzensiz göçmenin ülkeye girişinin engellendiğini bildirdi. Valilik Toplantı Salonu'nda Vali Mustafa Koç başkanlığında İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Fatih Cemal Kiper'in katılımıyla mart ayının "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" yapıldı.