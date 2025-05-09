Ağrı'da 8 Kilo Uyuşturucu ile 3 İranlı Gözaltına Alındı

Ağrı'da Uyuşturucu Operasyonu

Ağrı'da, yolcu otobüsü içinde yapılan denetim sonucu, çantalarında 8 kilo 150 gram uyuşturucu olan 3 İran uyruklu şahıs gözaltına alındı.

Uygulama Noktası ve Ele Geçirilen Madde

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği uygulamalar, uyuşturucu ticaretinin engellenmesi amacıyla sıkı bir şekilde sürdürülüyor. Bu kapsamda, belirlenen bir uygulama noktasında durdurulan İran yolcu otobüsünde yapılan aramalarda, 3 yolcuya ait valizlerin tabanlarına gizlenmiş uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Gözaltına Alınan Şahıslar

Yapılan operasyon sonucunda, uyuşturucu taşımacılığı yaptığı tespit edilen 3 İranlı şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Ağrı'da, yolcu otobüsündeki çantalarında 8 kilo 150 gram uyuşturucu ele geçirilen 3 İran uyruklu gözaltına alındı. Ekipler, 3 yolcuya ait valizlerin tabanlarına gizlenmiş 8 kilo 150 gram uyuşturucu ele geçirdi.