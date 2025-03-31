Ağrı'da Aydınlatma Direğine Çarpan Otomobilde 4 Yaralı

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde, aydınlatma direğine çarpıp takla atan otomobil kazası sonucunda 4 kişi yaralandı.

Olay, Adem K. yönetimindeki 06 YA 4244 plakalı otomobilin refüjdeki aydınlatma direğine çarpmasıyla gerçekleşti. Kaza sonrası, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri derhal olay yerine sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Adem K. ile birlikte Nursel K. ve diğer iki kişi, ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Eleşkirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan sürücü ve Nursel K.'nin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Otomobilin çekici ile yoldan kaldırılmasının ardından, karayolundaki trafik normale döndü.

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde aydınlatma direğine çarpıp takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde aydınlatma direğine çarpıp takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı.