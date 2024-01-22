Ağrı'da bir işçi altyapı çalışmalarında göçük altında kaldı hayatını kaybetti

Doğubayazıt'ta bir işçi, altyapı kazısı yaparken toprak altında kalarak can verdi. Olay, Sanayi Mahallesi Çevre Yolu Reşat Erden Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Olay yerine gelen polis, AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri, göçük altında kalan 44 yaşındaki Ramazan Doğan'ı kurtarmak için çalıştı. Ancak Doğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağrı'da bir işçi altyapı çalışmalarında göçük altında kaldı hayatını kaybetti
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Doğubayazıt'ta altyapı kazısı yapılırken bir işçi toprak altında kalarak hayatını kaybetti. Sanayi Mahallesi Çevre Yolu Reşat Erden Kavşağı civarındaki altyapı çalışması sırasında meydana gelen göçükte bir işçi yaşamını yitirdi.

Olayı duyan polis, AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri hemen olay yerine geldi. Toprak altında kalan 44 yaşındaki Ramazan Doğan'ın öldüğü anlaşıldı. Doğan'ın naaşı, Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

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