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Ağrı'da bir işçi altyapı çalışmalarında göçük altında kaldı hayatını kaybetti

Ağrı'da bir işçi altyapı çalışmalarında göçük altında kaldı hayatını kaybetti Doğubayazıt'ta bir işçi, altyapı kazısı yaparken toprak altında kalarak can verdi. Olay, Sanayi Mahallesi Çevre Yolu Reşat Erden Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Olay yerine gelen polis, AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri, göçük altında kalan 44 yaşındaki Ramazan Doğan'ı kurtarmak için çalıştı. Ancak Doğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.