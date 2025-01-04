Ağrı'da Dondurucu Soğuklar Kaş ve Kirpiklerde Kırağı Oluşturdu

Ağrı'da Dondurucu Soğuk Etkisi Sürüyor

Ağrı'da devam eden dondurucu soğuklar, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Son günlerde hava sıcaklığının sıfırın altında 18 dereceye kadar düştüğü kentte, vatandaşların kaş, kirpik ve sakalları kırağıyla kaplandı.

Yaşanan Zorluklar

Uzun süredir devam eden bu olumsuz hava koşulları sonucunda, araç camları buz tutarken, nehirler ve dereler de buzla kaplandı. Dışarı çıkan vatandaşlar, soğuktan korunmak için araçlarını battaniye ve brandalarla örtmekte. Bu durum, halkın yaşadığı zorluğu gözler önüne seriyor.

Sıcaklıkların Düşmesi Gündelik Yaşamı Etkiliyor

Sabahın erken saatlerinde dışarı çıkan vatandaşların kaş, kirpik ve sakallarında güçlü bir şekilde görülen kırağı, dondurucu soğukların ne denli etkili olduğunu gözler önüne seriyor. Ağrı'da yaşayanlar, bu kış tüm tedbirlerini alarak soğuk havaya hazırlıklı olmaya çalışıyor.

Ağrı'da uzun süredir etkisi devam eden dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 18 derece ölçüldüğü kentte, araç camları buz tuttu, nehir ve dereler buzla kaplandı.

Ağrı'da uzun süredir etkisi devam eden dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 18 derece ölçüldüğü kentte, araç camları buz tuttu, nehir ve dereler buzla kaplandı.