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Ağrı'da Feci Kaza: 2 Ölü, 8 Yaralı

Ağrı'da minibüse çarpan otomobilin yol açtığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 03.05.2025 18:57
Güncelleme Tarihi: 03.05.2025 18:57
Ağrı'da Feci Kaza: 2 Ölü, 8 Yaralı

Ağrı'da meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin minibüse çarpması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı. Olay, Nursi T. yönetimindeki 04 ABC 834 plakalı otomobilin, Yemen G. idaresindeki 04 ABC 947 plakalı minibüse arkadan çarpması ile gerçekleşti. Kaza, Ağrı-Taşlıçay kara yolu Balıksu köyü kavşağı mevkiinde meydana geldi.

Kaza sonrası sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri hızla olay yerine intikal etti. Araçlardaki toplam 10 kişi yaralanırken, yaralılar sağlık ekipleri tarafından Taşlıçay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan müdahalelere rağmen Müküriye A. ve Melek E. hayatını kaybetti.

Ağrı'da, otomobilin minibüse çarpması sonucu 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Ağrı'da, otomobilin minibüse çarpması sonucu 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Ağrı'da, otomobilin minibüse çarpması sonucu 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Ağrı'da, otomobilin minibüse çarpması sonucu 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

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