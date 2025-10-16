Ağrı'da Gürbulak'ta 3 bin 876 Kaçak İlaç Ele Geçirildi

Doğubayazıt Gürbulak Gümrük Kapısı'nda durdurulan tırın dorsesinde 3 bin 876 kutu ilaç, 766 blister ve 80 şişe tıbbi malzeme ele geçirildi; 1 kişi gözaltında.

Yayın Tarihi: 16.10.2025 19:45
Güncelleme Tarihi: 16.10.2025 19:45
Valilik açıklaması: Gümrük sahasında tır kontrolü

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ile Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Gümrük Kapısı'nda kontrol denetim çalışması gerçekleştirdi.

Ekiplerin gümrük sahasında durdurduğu tırın dorsesinde 3 bin 876 kutu ilaç, 766 blister ve 80 şişe tıbbi malzeme ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak 1 kişi gözaltına alındı.

