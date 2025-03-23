Ağrı'da Hurdacıda Patlama: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde meydana gelen hurdacı patlamasında bir kişi yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 23.03.2025 17:53
Güncelleme Tarihi: 23.03.2025 17:53
Ağrı'da Hurdacıda Patlama: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Ağrı'da Hurdacıda Meydana Gelen Patlama Sonucu Bir Kişi Öldü

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan hurdacıda meydana gelen patlama, iş yeri ortağı olan Hüseyin K.'nın ölümüne yol açtı. Olay, Hürriyet Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı gerçekleşti.

Patlama Anı Güvenlik Kamerasında

Patlamanın ardından, iş yerinde bulunan diğer çalışanların durumu yetkililere bildirmesi üzerine, polis ve sağlık ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine sevk edildi. Patlama sonucu ağır yaralanan Hüseyin K., hemen ambulansla Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, olay anı bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Patlama ile ilgili olarak soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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