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Ağrı'da Kadınların Dönüştürme Yeteneği: Atık Malzemelerden El Emeği Ürünler Sergilendi

Ağrı'da kursiyer kadınların atık malzemelerden ürettikleri el emeği ürünler, şenlik kapsamında sergilendi.

Yayın Tarihi: 30.05.2025 14:23
Güncelleme Tarihi: 30.05.2025 14:23
Ağrı'da Kadınların Dönüştürme Yeteneği: Atık Malzemelerden El Emeği Ürünler Sergilendi

Ağrı'da Kadınların Dönüştürme Yeteneği

Ağrı'da, Halk Eğitim Merkezi bünyesinde kursiyer kadınların atık malzemelerden hazırladığı çeşitli el emeği ürünler sergilendi. Bu ürünler arasında resim tabloları, çantalar ve daha birçok farklı el yapımı eser yer aldı.

Hayat Boyu Öğrenme Şenliği

Etkinlik, Hayat Boyu Öğrenme Şenliği kapsamında gerçekleştirildi. Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Çocukların halk oyunları gösterisi ve minik öğrencilerin hazırladığı "Gülmek çocuklara yakışır ama en çok da Gazzeli çocuklara" koreografisi etkinliğe renk kattı.

Vali Mustafa Koç'un Vurguları

Vali Mustafa Koç, burada yaptığı konuşmada, hayat boyu öğrenmenin sadece bireyler için değil, toplumların gelişimi açısından da son derece kıymetli olduğunu ifade etti. Koç, "Öğrenmenin yaşı yoktur anlayışıyla yola çıkan bu eğitim, bireylerin bilgi ve becerilerini artırarak özgüven kazandırmaktadır," dedi.

Özellikle günümüz dünyasında sürekli değişen ve gelişen şartlarla başa çıkabilmek için öğrenmenin hayatın her dönemine yayılması gerektiğinin altını çizen Koç, sergideki el emeği ürünlerin birbirinden kıymetli olduğunu belirtti. "Resimden müziğe, halk oyunlarından el sanatlarına kadar kursiyerlerimizin sergilediği emek dolu çalışmaları, kültürümüzün ve üretkenliğimizin birer göstergesidir" diye ekledi.

Konuşmanın ardından Vali Koç ve eşi Gül Koç, Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yakup Karataş, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek ve Halk Eğitim Müdürü Kasım İlhan Polat, kursiyerlerin ürettikleri ürünlerin bulunduğu stantları gezdi.

Ağrı'da Halk Eğitim Merkezi bünyesinde kursiyer kadınlarca atık malzemeler kullanılarak hazırlanan...

Ağrı'da Halk Eğitim Merkezi bünyesinde kursiyer kadınlarca atık malzemeler kullanılarak hazırlanan resim tabloları, çanta gibi çok sayıda el emeği ürün stantlarda sergilendi. Vali Mustafa Koç (sol 2), Hayat Boyu Öğrenme Şenliği kapsamında müdürlüğün bahçesinde kursiyerlerin ürettikleri ürünlerin stantlarda sergilenmesine ilişkin düzenlenen programda çocuklarla halay çekti.

Ağrı'da Halk Eğitim Merkezi bünyesinde kursiyer kadınlarca atık malzemeler kullanılarak hazırlanan...

Ağrı'da Halk Eğitim Merkezi bünyesinde kursiyer kadınlarca atık malzemeler kullanılarak hazırlanan resim tabloları, çanta gibi çok sayıda el emeği ürün stantlarda sergilendi. Vali Mustafa Koç (sol 2), Hayat Boyu Öğrenme Şenliği kapsamında müdürlüğün bahçesinde kursiyerlerin ürettikleri ürünlerin stantlarda sergilenmesine ilişkin düzenlenen programda çocuklarla halay çekti.

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