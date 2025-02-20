Ağrı'da Mahsur Kalan Vatandaşlar Traktörle Kurtarıldı

Ağrı’da, karlı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan vatandaşlar, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarılmak üzere harekete geçildi.

Yazılı Köyü'nde Saman Taşıyan Traktör Mahsur Kaldı

Merkeze bağlı Yazılı köyünde yaşayan bazı vatandaşlar, hayvanları için traktörle saman taşırken, yoğun kar ve tipi nedeniyle yolda kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine, bölgedeki ekipler hızlı bir şekilde olay yerine intikal etti.

Ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde, traktör saplandığı kardan, halat yardımıyla kurtarıldı.

İl Genelinde Ulaşım Çalışmaları Devam Ediyor

Öte yandan, İl Özel İdaresi, kış şartları nedeniyle il genelinde kapanan 459 köy yolunu açmak için 115 personel, 91 iş makinesi ve 8 mobil destek ekibi ile çalışmalarını sürdürüyor.