Ağrı'da Öğrencilerin Karneleri Sevinçle Dağıtıldı

Ağrı'da, Vali Mustafa Koç ve eşi Neslihan Gül Koç'un öncülüğünde gerçekleştirilen çalışmalarla yeniden okula kazandırılan öğrenciler, karne almanın mutluluğunu yaşadı.

Projenin Başarısı

Vali Koç, eşi ile birlikte çeşitli nedenlerden ötürü eğitimden geri kalan 5 öğrenciyi makamında ağırlayarak, onlara hediyeler ve karnelerini takdim etti. Yapılan açıklamada, "Okulum Beni Bekler Projesi" kapsamında 2024-2025 eğitim-öğretim döneminde 2 bin 129 öğrencinin okula kazandırıldığı ve bunun büyük bir başarı olduğu vurgulandı.

Destekleyici Çabalar

Vali Koç, “Velilerimizin desteği, öğretmenlerimizin ve okul idarecilerimizin üstün gayreti sayesinde, çocuklarımızın eğitim öğretime devam etmemelerinin önündeki engelleri kaldırarak, onların hayal ettikleri geleceğe ulaşmalarına yardımcı olduk.” dedi.

Önemli İstatistikler

Koç, okula kazandırılan öğrencilerden 1658'inin doğrudan örgün eğitime, 471'inin ise açık öğretim okulları ve meslek eğitim merkezlerine dahil edildiğini belirtti. Ayrıca, devamsızlık oranında geçen yıla göre yüzde 15 azalma sağlandığını ve bu azalışın yüzde 10yüzde 20'sine kız öğrencilerin katkı sağladığı ifade edildi.

Kız Öğrencilerin Başarısı

“Kız öğrencilerin okula devam oranının yüksek olması bizi mutlu ediyor,” diyen Koç, halen okula devam etmeyen öğrencilerin olduğunu ve bu çalışmanın bir öğrencinin okula devam etmesine kadar süreceğini belirtti.

Gelecek Hedefleri

Neslihan Gül Koç ise öğretmenlerle aileleri ziyaret ederek sorunları çözmeye çalıştıklarını, çocukların hedeflerinin olması gerektiğini vurguladı. Koç, “Psikolog olmak isteyenler, doktor olmak isteyenler var. Bu kadar başarılı olmalarından dolayı gurur duyuyoruz,” ifadelerini kullandı.

Programda İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek de hazır bulundu.

Ağrı'da, Vali Mustafa Koç'un eşi Neslihan Gül Koç ve öğretmenlerin çabasıyla yeniden okula kazandırılan öğrenciler karne almanın mutluluğunu yaşadı. Vali Mustafa Koç (sol 3), eşi Neslihan Gül Koç (sağ 3) ile çeşitli nedenlerden dolayı eğitimden geri kalan ve yapılan çalışmalarla yeniden okula kazandırılan öğrencilerden 5'ini temsili olarak makamında ağırlayarak karnelerini verdi.

Ağrı'da, Vali Mustafa Koç'un eşi Neslihan Gül Koç ve öğretmenlerin çabasıyla yeniden okula kazandırılan öğrenciler karne almanın mutluluğunu yaşadı. Vali Mustafa Koç (sol 3), eşi Neslihan Gül Koç (sağ 3) ile çeşitli nedenlerden dolayı eğitimden geri kalan ve yapılan çalışmalarla yeniden okula kazandırılan öğrencilerden 5'ini temsili olarak makamında ağırlayarak karnelerini verdi.