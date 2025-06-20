DOLAR
39,68 0,13%
EURO
45,73 0,67%
ALTIN
4.271,88 0,32%
BITCOIN
4.217.788,71 -1,98%

Ağrı'da Öğrencilerin Karneleri Sevinçle Dağıtıldı

Ağrı'da, Vali Mustafa Koç ve eşi Neslihan Gül Koç'un katkılarıyla okula kazandırılan öğrenciler karne sevinci yaşadı.

Yayın Tarihi: 20.06.2025 09:41
Güncelleme Tarihi: 20.06.2025 09:41
Ağrı'da Öğrencilerin Karneleri Sevinçle Dağıtıldı

Ağrı'da Öğrencilerin Karneleri Sevinçle Dağıtıldı

Ağrı'da, Vali Mustafa Koç ve eşi Neslihan Gül Koç'un öncülüğünde gerçekleştirilen çalışmalarla yeniden okula kazandırılan öğrenciler, karne almanın mutluluğunu yaşadı.

Projenin Başarısı

Vali Koç, eşi ile birlikte çeşitli nedenlerden ötürü eğitimden geri kalan 5 öğrenciyi makamında ağırlayarak, onlara hediyeler ve karnelerini takdim etti. Yapılan açıklamada, "Okulum Beni Bekler Projesi" kapsamında 2024-2025 eğitim-öğretim döneminde 2 bin 129 öğrencinin okula kazandırıldığı ve bunun büyük bir başarı olduğu vurgulandı.

Destekleyici Çabalar

Vali Koç, “Velilerimizin desteği, öğretmenlerimizin ve okul idarecilerimizin üstün gayreti sayesinde, çocuklarımızın eğitim öğretime devam etmemelerinin önündeki engelleri kaldırarak, onların hayal ettikleri geleceğe ulaşmalarına yardımcı olduk.” dedi.

Önemli İstatistikler

Koç, okula kazandırılan öğrencilerden 1658'inin doğrudan örgün eğitime, 471'inin ise açık öğretim okulları ve meslek eğitim merkezlerine dahil edildiğini belirtti. Ayrıca, devamsızlık oranında geçen yıla göre yüzde 15 azalma sağlandığını ve bu azalışın yüzde 10yüzde 20'sine kız öğrencilerin katkı sağladığı ifade edildi.

Kız Öğrencilerin Başarısı

“Kız öğrencilerin okula devam oranının yüksek olması bizi mutlu ediyor,” diyen Koç, halen okula devam etmeyen öğrencilerin olduğunu ve bu çalışmanın bir öğrencinin okula devam etmesine kadar süreceğini belirtti.

Gelecek Hedefleri

Neslihan Gül Koç ise öğretmenlerle aileleri ziyaret ederek sorunları çözmeye çalıştıklarını, çocukların hedeflerinin olması gerektiğini vurguladı. Koç, “Psikolog olmak isteyenler, doktor olmak isteyenler var. Bu kadar başarılı olmalarından dolayı gurur duyuyoruz,” ifadelerini kullandı.

Programda İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek de hazır bulundu.

Ağrı'da, Vali Mustafa Koç'un eşi Neslihan Gül Koç ve öğretmenlerin çabasıyla yeniden okula...

Ağrı'da, Vali Mustafa Koç'un eşi Neslihan Gül Koç ve öğretmenlerin çabasıyla yeniden okula kazandırılan öğrenciler karne almanın mutluluğunu yaşadı. Vali Mustafa Koç (sol 3), eşi Neslihan Gül Koç (sağ 3) ile çeşitli nedenlerden dolayı eğitimden geri kalan ve yapılan çalışmalarla yeniden okula kazandırılan öğrencilerden 5'ini temsili olarak makamında ağırlayarak karnelerini verdi.

Ağrı'da, Vali Mustafa Koç'un eşi Neslihan Gül Koç ve öğretmenlerin çabasıyla yeniden okula...

Ağrı'da, Vali Mustafa Koç'un eşi Neslihan Gül Koç ve öğretmenlerin çabasıyla yeniden okula kazandırılan öğrenciler karne almanın mutluluğunu yaşadı. Vali Mustafa Koç (sol 3), eşi Neslihan Gül Koç (sağ 3) ile çeşitli nedenlerden dolayı eğitimden geri kalan ve yapılan çalışmalarla yeniden okula kazandırılan öğrencilerden 5'ini temsili olarak makamında ağırlayarak karnelerini verdi.

İLGİLİ HABERLER

Sağlık Ocaklarından Artık Paralı Rapor Başvurusu

TOKİ'den Şok Fırsatlar: 41 İlde Arsa Satışı Başladı!

Coca-Cola'nın Topo Chico Maden Suyu Ürünlerinde Bakteri Tehlikesi!

Türkiye Genelinde Ücretsiz Wi-Fi Hizmeti!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Konya'da Nitelikli Dolandırıcılık Operasyonunda 8 Tutuklama
2
Mersin'de 23 Kilo Skunk Ele Geçirildi: 3 Zanlı Tutuklandı
3
Adana'da 3 Bin Litre Kaçak Etil Alkol Ele Geçirildi
4
74 Yıl Sonra Bulunan Şehit Piyade Er Mehmet Çağlar'ın Künyesi Ailesine Teslim Edildi
5
Trakya'da Öğrenciler Karne Heyecanı Yaşadı
6
Otel Rezervasyonu İptali: Avukatın Zaferi
7
İspanya'da Sel Felaketi: Şiddetli Yağışlar Almeria'yı Vurdu

Erzurum'da Halk Pazarı İle Fiyatlar Çakıldı!

Yüzyılın Şoku: Akaryakıta Dev Zam Geliyor

Türkiye Genelinde Ücretsiz Wi-Fi Hizmeti!

TAB Gıda'dan 5 Bin Yeni İstihdam Müjdesi!

Denizli'de Ücretsiz Spor Okulları Yaz Dönemine Hazır!

2025 ÖTV Muafiyeti: Şartlar ve Limitler Değişti

Sağlık Ocaklarından Artık Paralı Rapor Başvurusu

Coca-Cola'nın Topo Chico Maden Suyu Ürünlerinde Bakteri Tehlikesi!

TOKİ'den Şok Fırsatlar: 41 İlde Arsa Satışı Başladı!

Meteoroloji’den 25 İle Çifte Alarm: Hava Durumu Raporu Açıklandı

Bolu’da Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 33 Zam! Öğrenciler Ayağa Kalktı

Gaziantep'te Dar Gelirli Ailelere Fatura Desteği Müjdesi