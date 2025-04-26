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Ağrı'da Sağanak Yağış Badişan Deresi'ni Taşırdı

Ağrı'nın Patnos ilçesinde etkili sağanak, Badişan Deresi'nin taşmasına neden oldu, birçok ev ve tarım arazisi sular altında kaldı.

Yayın Tarihi: 26.04.2025 00:56
Güncelleme Tarihi: 26.04.2025 00:56
Ağrı'da Sağanak Yağış Badişan Deresi'ni Taşırdı

Ağrı'da Sağanak Yağışın Etkileri

Ağrı ilinde etkili olan sağanak yağış, Badişan Deresi'nin taşmasına yol açtı. Bu durum, bazı evlerin ve tarım arazilerinin sularla kaplanmasına neden oldu.

Patnos İle Sarıca Köyü'nde Hasar

Patnos ilçesinde yoğun şekilde gerçekleşen sağanak, Badişan Deresi'ni taşıtırken, sel suları birçok evin bahçesine ve tarım arazilerine akmaya başladı. Belediye Başkanı Abdulhalik Taşkın'ın talimatları ile belediye ekipleri, iş makineleriyle tıkanan mazgalları açmak ve taşkın riskini önlemek için çalışmalar başlattı.

Köy Yollarında Kayma

İl merkezine bağlı Sarıca köyünde, sağanak nedeniyle köy yolunun 3 noktasında kayma meydana geldi. AFAD ekipleri, köyde incelemelerde bulunarak durumu değerlendirdi.

Doğubayazıt’ta Hasarlar Var

Öte yandan, Doğubayazıt ilçesi Koçkıran Mahallesi'nde bir ev, yaşanan selden hasar gördü. Yetkililerin durumu yakından takip ettiği belirtildi.

Ağrı'da etkili olan sağanak nedeniyle Badişan Deresi'nin taşması sonucu bazı evler ve tarım...

Ağrı'da etkili olan sağanak nedeniyle Badişan Deresi'nin taşması sonucu bazı evler ve tarım arazileri sularla kaplandı.

Ağrı'da etkili olan sağanak nedeniyle Badişan Deresi'nin taşması sonucu bazı evler ve tarım...

Ağrı'da etkili olan sağanak nedeniyle Badişan Deresi'nin taşması sonucu bazı evler ve tarım arazileri sularla kaplandı.

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