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Ağrı'da Solunum Rahatsızlığı Geçiren Bebek, Ambulans Helikopterle Bitlis'e Nakledildi

Ağrı'da doğum sonrası solunum sıkıntısı yaşayan bebek, ambulans helikopterle Bitlis'e sevk edilerek tedavi altına alındı.

Yayın Tarihi: 25.06.2025 22:57
Güncelleme Tarihi: 25.06.2025 22:57
Ağrı'da Solunum Rahatsızlığı Geçiren Bebek, Ambulans Helikopterle Bitlis'e Nakledildi

Ağrı'da Solunum Rahatsızlığı Geçiren Bebek, Ambulans Helikopterle Bitlis'e Nakledildi

Ağrı'da hastanede doğum sonrası solunum sıkıntısı yaşayan bir bebek, sağlık ekipleri tarafından ambulans helikopterle Bitlis'e nakledildi.

37 haftalık olarak ve 3 kilo 800 gram ağırlığında doğan bebek, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde solunum sıkıntısı yaşadı. Sağlık ekipleri tarafından entübe edilen bebeğin, hastanenin yenidoğan yoğun bakım ünitesinde yer bulunamaması nedeniyle Bitlis’in Tatvan ilçesine sevki gerçekleştirildi.

Hastanenin bahçesindeki piste iniş yapan ambulans helikopter, sağlık ekipleri tarafından bebeği teslim aldı. Akabinde bebek, Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesine ulaştırıldı.

Bebeğin sevk sürecinin sorunsuz bir şekilde tamamlandığı ve tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Ağrı'da doğumun ardından solunum sıkıntısı yaşayan bebek, ambulans helikopterle Bitlis'e sevk...

Ağrı'da doğumun ardından solunum sıkıntısı yaşayan bebek, ambulans helikopterle Bitlis'e sevk edildi.

Ağrı'da doğumun ardından solunum sıkıntısı yaşayan bebek, ambulans helikopterle Bitlis'e sevk...

Ağrı'da doğumun ardından solunum sıkıntısı yaşayan bebek, ambulans helikopterle Bitlis'e sevk edildi.

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