Ağrı'da Tır Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti, Bir Kişi Ağır Yaralandı

Ağrı'nın Eleşkirt İlçesinde Feci Kaza

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde gerçekleşen üzücü bir kaza, trafiğin güvenliği konusunda endişeleri yeniden gün yüzüne çıkardı. İsmail B. (47) yönetimindeki 52 RB 500 plakalı tır, Ağrı-Erzurum kara yolu üzerindeki Güneykaya köyü mevkisinde şarampole devrildi.

Kaza sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla olay yerine hızla AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tırda sıkışan iki kişi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptıkları değerlendirmede sürücü İsmail B.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada ağır yaralanan bir kişi ise Eleşkirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayatını kaybeden sürücünün cenazesi, aynı hastanenin morguna gönderildi. Bu kaza, önlem alınmadığı takdirde yol güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi.

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde şarampole devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.