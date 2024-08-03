Ağrı'da Yıldırım Düşmesi Sonrası Yangın: 3 Yaralı

Ağrı'da Yıldırım Düşmesi Sonucu Yangın Çıktı

Ağrı'nın Yukarı Ağadeve köyünde, yıldırım isabet eden bir evde yangın çıkarak, 3 kişinin yaralanmasına neden oldu. 1 kişi ise dumandan etkilendi.

Yangının Sebebi ve Müdahale

Köyde yaşayan Cengiz Dursun'a ait ev, yıldırım düşmesi sonucu alevler içinde kaldı. Yangına müdahale eden vatandaşlardan üçü yaralandı ve bir kişi dumandan etkilendi.

Acil Yardım ve Hastaneye Kaldırma

Yaralanan dört kişi, olay yerine gelen ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.