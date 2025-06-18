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Ağrı'daki Kalp Rahatsızlığı Olan Bebek Ambulans Uçakla Ankara'ya Sevk Edildi

Ağrı'da 2 bin 240 gram doğan kalp rahatsızlığı olan bebek, Ankara'ya ambulans uçakla sevk edildi.

Yayın Tarihi: 18.06.2025 14:43
Güncelleme Tarihi: 18.06.2025 14:43
Ağrı'daki Kalp Rahatsızlığı Olan Bebek Ambulans Uçakla Ankara'ya Sevk Edildi

Ağrı'daki Kalp Hastası Bebek İçin Hayati Sevk

Ağrı'da 2 bin 240 gram olarak dünyaya gelen ve kalp damarı rahatsızlığı yaşayan Behram Ali Talay, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi. Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, 34 haftalık olarak doğan prematüre bebek, doğum sonrası kalbinde kapanması gereken damarın açık kalması (patent ductus arteriosus) nedeniyle tedavi altına alındı.

İleri Düzey Cerrahi Müdahale Gerekiyor

Bebeğin ileri düzey cerrahi müdahale tedavisi için Ankara'ya sevkine karar verildi. 112 Acil Sağlık ekipleri, Behram Ali Talay'ı ambulansla Ahmed-i Hani Havalimanı'na ulaştırdı.

Acil Durum Yönetimi

Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçak, bebeği Ankara Etlik Şehir Hastanesi yenidoğan yoğun bakım ünitesine nakletmek üzere havalandı. Havalimanında, Ahmed-i Hani Havalimanı Müdürü Fedal Durmuş'un da destek verdiği ekipler, bu kritik süreçte önemli bir rol üstlendi.

Ağrı'da 2 bin 240 gram olarak dünyaya gelen ve kalp damarı rahatsızlığı olan bebek, ambulans...

Ağrı'da 2 bin 240 gram olarak dünyaya gelen ve kalp damarı rahatsızlığı olan bebek, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

Ağrı'da 2 bin 240 gram olarak dünyaya gelen ve kalp damarı rahatsızlığı olan bebek, ambulans...

Ağrı'da 2 bin 240 gram olarak dünyaya gelen ve kalp damarı rahatsızlığı olan bebek, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

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