Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne İkinci MR: Randevu 25 Günden 6-7 Güne İniyor

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen ikinci MR cihazı ile randevu süresi 25 günden 6-7 güne düşecek; yapay zekâ destekli yazılım ve günlük 300 tetkik hedefleniyor.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 19:12
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 19:12
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hizmete alınan ikinci MR cihazı ile hastaların görüntüleme randevu bekleme süresinin kısalması ve tanı süreçlerinin hızlanması hedefleniyor.

Vali Mustafa Koç'un Açıklamaları

Ağrı Valisi Mustafa Koç, sağlık hizmetlerinde kaliteyi artırmanın ve vatandaşların tanı ile tedavi süreçlerini hızlandırmanın öncelikli hedefleri arasında olduğunu söyledi. Hastanenin 370 yatak kapasitesi, 193 hekim kadrosu, 50 aktif poliklinik ve yüzde 99 MHRS doluluk oranıyla hizmet verdiğini belirten Koç, ortalama günlük 3 bin 700 hastanın muayene edildiğini ifade etti.

Koç, mevcut durumda MR için ortalama 25 gün, ultrasonografi ve Doppler için yaklaşık 90 gün, EEG için 3 gün, EMG için ise aynı gün randevu verildiğini; EKO, mamografi ve kemik dansitometri işlemlerinin ise randevusuz yapıldığını aktardı.

Yeni Cihazın Avantajları ve Hedeflenen Kapasite

Yeni MR cihazı, yapay zekâ destekli görüntü işleme yazılımı sayesinde çekim sürelerini kısaltacak ve daha net, güvenilir görüntüler sağlayacak. Vali Koç, MR randevu bekleme süresinin 6-7 güne düşeceğini ve cihazın tam kapasiteyle çalışmasıyla günlük 300 tetkik kapasitesine ulaşılmasının planlandığını kaydetti.

Ayrıca Koç, cihazın yüksek çözünürlüklü görüntüleme kapasitesi sayesinde prostat MR ve meme MR gibi ileri düzey tetkiklerde daha ayrıntılı ve güvenilir sonuçlar elde edileceğini sözlerine ekledi.

