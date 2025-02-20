Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde Eğitime Ara Verildi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde Eğitime Ara Verildi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildiğini açıkladı. Üniversitenin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, il genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve buzlanmanın etkili olacağı belirtildi.

İdari İzin Düzenlemesi

Açıklamada, üniversitede görev yapan hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personelin yanı sıra çocuğu kreş ve anaokuluna giden annelerin de idari izinli sayılacağı vurgulandı. Tüm akademik ve idari birimlerde ise mesainin devam edeceği ifade edildi.