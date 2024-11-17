DOLAR
34,42 0%
EURO
36,28 0%
ALTIN
2.837,38 0%
BITCOIN
3.115.275,89 0,26%

Ağrı Ovası Beyaza Büründü: Kar ve Sis Etkili Oldu

Ağrı'da kar yağışı sonrası köyler beyaza bürünürken, ova sisle kaplandı. Dronla görüntülenen manzaralar büyüleyici.

Yayın Tarihi: 17.11.2024 10:49
Güncelleme Tarihi: 17.11.2024 11:03
Ağrı Ovası Beyaza Büründü: Kar ve Sis Etkili Oldu

Ağrı Ovası Karla Kaplandı

Ağrı'da etkili olan kar yağışı sonrası köyler beyaz bir örtüyle kaplanırken, ova da yoğun sisle çevrildi. Kentte dün gece belirginleşen sağanak yağış, ilerleyen saatlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Karla Kaplanan Güzellikler

Kar yağışının ardından, dağların yanı sıra geniş bir alana yayılan Ağrı Ovası da beyaza büründü. Kar altında kalan köyler ve çevresini kuşatan sis bulutları, göz alıcı manzaralar oluşturdu.

Dronla Görüntüleme

Karla kaplanan araziler ve sisle örtülen bölgeler, havadan çekilen dron görüntüleriyle belgelendi. Bu eşsiz görüntüler, Ağrı'nın doğal güzelliklerini bir kez daha gözler önüne serdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Ağrı'da etkili olan kar yağışı sonrası köyler beyaza büründü, ova sisle kaplandı.

Ağrı'da etkili olan kar yağışı sonrası köyler beyaza büründü, ova sisle kaplandı.

Ağrı'da etkili olan kar yağışı sonrası köyler beyaza büründü, ova sisle kaplandı.

Ağrı'da etkili olan kar yağışı sonrası köyler beyaza büründü, ova sisle kaplandı.

İLGİLİ HABERLER

4A-4B'lilerin hayalleri suya düşecek! Milyonlara düşük artış verilecek

Para gönderenlere müjde! Tüm ücretler ve saat sınırı kaldırıldı

Türkiye’nin en yoksul illeri açıklandı! Listenin başında bakın hangi il var

SGK’dan dev karar! Geri ödeme listesinden çıkartılan alet geri geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
G20 Liderler Zirvesi Rio de Janeiro'da Başlıyor: Adil Bir Dünya İçin Toplanıyorlar
2
İlkokul Öğrencileri Depremlerde Ses Olmak İçin 'Can Düdüğü' Üretiyor
3
Şanlıurfa'daki Trajik Kaza: Baba ve Oğlu Hayatını Kaybetti, Anne Ağır Yaralı
4
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Brezilya'da Dezenformasyonla Mücadele Toplantısı Düzenledi
5
Felçli Köpek 'Dobby', Kök Hücre Tedavisi ile Yeniden Yürümeye Başladı
6
Ağrı Ovası Beyaza Büründü: Kar ve Sis Etkili Oldu
7
Ticaret Bakanı Bolat, Irak'ta İhracatçı ve Müteahhitlerle Görüşecek

Asgari ücret zammı açıklaması Bakan Şimşek’ten geldi! O cümle herkesi kahredecek

SGK’dan dev karar! Geri ödeme listesinden çıkartılan alet geri geliyor

18 yaşını dolduran kadına dev destek! 100.000 TL- 400.000 TL geri ödemesiz verilecek

Devletten desteğin feriştahı geldi! İşte Yatırımları kanatlandıracak gelişme

Para gönderenlere müjde! Tüm ücretler ve saat sınırı kaldırıldı

Konut ve işyeri elektrik faturaları için Resmi Gazete’de yeni karar! 5 bin kwh ile sınırlandırıldı

Devlet Destek Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı: 252 Milyon Lira Ödeme Yapıldı

Yüzde 30- 40 zam açıklandı! Ocak ayında yüzde 12’lik refah payı detayı!

MEB'den öğrencilere ve ebeveyne müjde! "Aile Okulu" ile öğrenci başarısına aile desteği

Türkiye’nin en yoksul illeri açıklandı! Listenin başında bakın hangi il var

4A-4B'lilerin hayalleri suya düşecek! Milyonlara düşük artış verilecek

Emeklilik hayali kuranlar dikkat! Borçlu olan siz çıkabilirsiniz!