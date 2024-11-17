Ağrı Ovası Beyaza Büründü: Kar ve Sis Etkili Oldu

Ağrı Ovası Karla Kaplandı

Ağrı'da etkili olan kar yağışı sonrası köyler beyaz bir örtüyle kaplanırken, ova da yoğun sisle çevrildi. Kentte dün gece belirginleşen sağanak yağış, ilerleyen saatlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Karla Kaplanan Güzellikler

Kar yağışının ardından, dağların yanı sıra geniş bir alana yayılan Ağrı Ovası da beyaza büründü. Kar altında kalan köyler ve çevresini kuşatan sis bulutları, göz alıcı manzaralar oluşturdu.

Dronla Görüntüleme

Karla kaplanan araziler ve sisle örtülen bölgeler, havadan çekilen dron görüntüleriyle belgelendi. Bu eşsiz görüntüler, Ağrı'nın doğal güzelliklerini bir kez daha gözler önüne serdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Ağrı'da etkili olan kar yağışı sonrası köyler beyaza büründü, ova sisle kaplandı.

Ağrı'da etkili olan kar yağışı sonrası köyler beyaza büründü, ova sisle kaplandı.