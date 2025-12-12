Kırıkhan'da Otomobille Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı — Kaza Kamerada

Kırıkhan'da otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Gazi Mahallesi'nde meydana gelen kazada, seyir halindeki bir otomobil ile motosiklet sokak kesişiminde çarpıştı.

Çarpışma sonucu motosiklet sürücüsü hafif yaralandı. Olay anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza anı ve müdahale

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bildirimin ardından bölgeye sevk edilen ambulans ekipleri kısa sürede olay yerine intikal etti.

Sağlık ekipleri, hafif yaralanan motosiklet sürücüsünü tedbir amaçlı Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

