Adıyaman Şehitlik Müzesi'nde Şehit Eşyaları Sergisi Başladı

Adıyaman Şehitlik Müzesi'nde şehit eşyaları ziyarete açıldı

Evlatlarını, eşlerini ve yakınlarını vatanın bölünmez bütünlüğü için kaybeden şehit ailelerinin emanetleri Adıyaman Şehitlik Müzesinde sergilenmeye başladı. Müze, şehitlerin hatıralarını yaşatmak ve anılarına sahip çıkmak amacıyla ziyaretçilere açıldı.

Müzenin kuruluşu ve kapsamı

Kayıtlara göre, Kore Savaşı'ndan sonra 1959 yılında ilk şehidini veren ve o tarihten bu yana 189 şehit veren Adıyaman'da, şehitlerin anılarını korumak için Adıyaman Valiliği İl Özel İdaresi tarafından Adıyaman Şehitlik Müzesi yapıldı. Müze, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği işbirliğinde hazırlandı ve 189 şehidin fotoğrafı sergiye asıldı.

Aile katkıları ve sergideki eşyalar

Ailelerden istenen kişisel eşyalar sonucunda, 189 şehidin eşyalarından yaklaşık 60 tanesi şimdilik müzede ziyaretçilerle buluştu. Diğer şehitlere ait emanetler de ailelerden temin edildikçe sergiye dahil edilecek.

Hacı Erdengi, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Adıyaman Şube Başkanı olarak müze hakkında şunları söyledi: 'Biz bu güne kadar Adıyaman’da 189 tane şehit defnettik. Müzemizin açılması gerçekten Adıyaman için, Adıyaman şehitlerimiz için çok güzel oldu. Maneviyatı daha güzel oldu. Adıyaman’da 189 tane şehidimiz var. Şehitlerimizin kiminin evinde postalı var, kiminin evinde cüzdanı var, kiminin evinde parkesi var, kiminin evinde eşyası var. Geride, kendisinden geriye kalan ne varsa ailelerden onları alıp onları burada sergiledik. Şehitlerimizin emanetleri burada olsun diye.'

2016 yılında teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Turan Çelik'in babası Mehmet Ali Çelik ise katkısını anlatarak, 'Evet getirdim, ceketi getirdim, pantolonu getirdim işte ne deyim eldiven, ne varsa getirdim. Devletimizden, valimizden Allah razı olsun. İyi olmuş, güzel oldu' diye konuştu.

Terörsüz Türkiye sürecine destek

Terörsüz Türkiye sürecine en büyük desteği veren şehit aileleri ve gaziler, sürecin başarıya ulaşmasını istiyor. Müze, hem kayıpların anısını yaşatmayı hem de toplumun farkındalığını artırmayı hedefliyor.

Şehitlerin kişisel eşyaları ve fotoğraflarıyla zenginleştirilen sergi, ailelerden gelen yeni emanetlerle genişlemeye devam edecek.

ŞEHİT AİLELERİNİN EMANETLERİ, ADIYAMAN ŞEHİTLİK MÜZESİ'NDE SERGİLENMEYE BAŞLADI.