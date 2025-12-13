Adana Aladağ'da Yangın: 85 Yaşındaki Zeynep Keklik'in Cansız Bedeni Bulundu

Adana Aladağ'da Ev Yangını
Adana'nın Aladağ ilçesinde çıkan yangında evi küle dönen 85 yaşındaki Alzheimer hastası Zeynep Keklik'in cansız bedenine ulaşıldı.
Yangın ve müdahale
Yangın, ilçeye bağlı Gökçe Mahallesi'nde çıktı. Komşuların ihbarı üzerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü, ancak ev kullanılamaz hale geldi.
Olay sonrası ve soruşturma
Yapılan incelemede, evde yalnız yaşayan Keklik'in hayatını kaybettiği belirlendi. Keklik'in bulunan cenazesi, ilk incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morgu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
ADANA'NIN ALADAĞ İLÇESİNDE ÇIKAN YANGINDA EVİ KÜLE DÖNEN 85 YAŞINDAKİ ZEYNEP KEKLİK’İN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI.