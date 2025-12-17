Matrix’ten Esinlenip Atık Isıyı Elektriğe Dönüştüren Yerli Proje

Projenin özeti

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nde yürütülen yerli proje, insan vücudu ile çevre arasındaki sıcaklık farkı ve araç ile endüstriyel sistemlerdeki ısı kayıplarını değerlendirerek atık ısıyı elektrik enerjisine dönüştürmeyi amaçlıyor. Çalışma, giyilebilir teknolojiler için alternatif ve destekleyici enerji çözümleri sunmayı hedefliyor.

Nasıl çalışıyor?

Araştırmada, sıcaklık farkına dayalı termoelektrik prensipler kullanılarak elektrik üretimine odaklanılıyor. Proje kapsamında uçakların egzoz sistemleri, araç egzoz manifoldları, balatalar ve motor blokları gibi yüksek sıcaklığa maruz kalan bölgeler ile birlikte insan vücudu ile çevre arasındaki fark değerlendiriliyor. İnsan vücudunun yaklaşık 36,5 derecelik sıcaklığı ile ortam sıcaklığı arasındaki farkın bile elektrik üretimine imkan tanıyabileceği belirtiliyor.

Kullanım alanları ve hedefler

Geliştirilen sistem, doğrudan yüksek güçlü cihazları çalıştırmak yerine; işitme cihazları, akıllı saatler ve sensör tabanlı giyilebilir teknolojiler gibi düşük güç tüketimli elektroniklerde pil kullanımını azaltmak veya şarj aralığını uzatmak üzere destekleyici bir enerji kaynağı olarak değerlendiriliyor.

Araştırmacının açıklamaları

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Uçak Mühendisliği Araştırma Görevlisi İlhan Danacı, literatürde yaygın yöntemlerden farklı bir yaklaşım geliştirdiklerini belirterek şunları söyledi: "Bilim kurgu filmlerinde insanların bir enerji kaynağı olarak kullanıldığı fikirler yer alıyor. Biz de bu fikirden esinlenerek, insan vücudu ile çevre arasındaki sıcaklık farkını değerlendirip yenilenebilir bir enerji elde etmeye yönelik bilimsel bir çalışma yürütüyoruz."

Danacı, çalışmanın önemini vurgulayarak, "Aslında biz burada atık olarak ortaya çıkan bir ısıyı, sıcaklık farkı sayesinde elektrik enerjisine dönüştürmeye çalışıyoruz. Küresel ölçekte enerji dönüşüm süreçlerine bakıldığında, enerjinin yaklaşık üçte ikisinin farklı aşamalarda kaybolduğu görülüyor. Bu nedenle atık ısının değerlendirilmesi büyük önem taşıyor," ifadelerini kullandı.

Uzun vadeli hedeflere ilişkin Danacı, "İnsan vücudu kaynaklı sıcaklık farkından elde edilen enerji, doğrudan yüksek güçlü cihazları çalıştırmak için değil; giyilebilir teknolojiler ve düşük güç tüketimli elektronikler için destekleyici bir enerji kaynağı olarak değerlendiriliyor. Bu alanda dünya genelinde çalışmalar var. Ancak biz, iletken ve yalıtkan polimerleri bir araya getirerek farklı bir malzeme yaklaşımı geliştirdik. Bu çalışmayı TÜBİTAK’a sunduk ve projemiz başarıyla tamamlandı," dedi.

