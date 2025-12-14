DOLAR
42,69 0%
EURO
50,15 0%
ALTIN
5.897,7 0%
BITCOIN
3.791.854,5 1,41%

Ağrı Patnos'ta Kaza: Kaldırıma Çarpan Araç Takla Attı, 2 Yaralı

Patnos Yeşilçimen Mahallesi'nde meydana gelen kazada 34 SJ 7043 plakalı araç kaldırıma çarpıp takla attı; 2 kişi yaralandı, yaralılar Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 20:44
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 20:44
Ağrı Patnos'ta Kaza: Kaldırıma Çarpan Araç Takla Attı, 2 Yaralı

Ağrı Patnos'ta Kaza: Kaldırıma Çarpan Araç Takla Attı

Yeşilçimen Mahallesi'nde çarpışma

Patnos ilçesine bağlı Yeşilçimen Mahallesi'nde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 34 SJ 7043 plakalı otomobil kontrolden çıkarak kaldırıma çarpıp takla attı.

Olayda 2 kişi yaralandı. Çevrede kısa süreli panik yaşanırken, vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, yaralılar tedavi için Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma ve yol güvenliği çalışmaları ekipler tarafından sürdürülüyor.

AĞRI'NIN PATNOS İLÇESİNDE İKİ ARACIN ÇARPIŞTIĞI KAZADA ARAÇLARDAN BİRİ KALDIRIMA ÇARPARAK TAKLA...

AĞRI'NIN PATNOS İLÇESİNDE İKİ ARACIN ÇARPIŞTIĞI KAZADA ARAÇLARDAN BİRİ KALDIRIMA ÇARPARAK TAKLA ATARKEN, 2 KİŞİ YARALANDI.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Elazığ’da Panelvan ile Traktör Çarpıştı: 1 Ağır Yaralı, Sürücü Ehliyetsiz
2
İnebolu'da Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 1 Yaralı
3
Konya Selçuklu'da Tartışma: Eşi Tabancayla Bacağından Yaralandı
4
Osmaniye'de D-400'de Feci Kaza: 3 Ölü, 2 Yaralı
5
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay yaşamını yitirdi
6
CHP'de Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (CAO) Yürütme Kurulu belirlendi

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama