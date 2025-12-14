Ağrı Patnos'ta Kaza: Kaldırıma Çarpan Araç Takla Attı, 2 Yaralı

Ağrı Patnos'ta Kaza: Kaldırıma Çarpan Araç Takla Attı

Yeşilçimen Mahallesi'nde çarpışma

Patnos ilçesine bağlı Yeşilçimen Mahallesi'nde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 34 SJ 7043 plakalı otomobil kontrolden çıkarak kaldırıma çarpıp takla attı.

Olayda 2 kişi yaralandı. Çevrede kısa süreli panik yaşanırken, vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, yaralılar tedavi için Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma ve yol güvenliği çalışmaları ekipler tarafından sürdürülüyor.

