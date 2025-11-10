Ağrı Valisi Mustafa Koç: Ekim Güvenlik Raporu — Suç, Terör ve Uyuşturucu Verileri

Ağrı Valisi Mustafa Koç, Ekim ayı asayiş ve güvenlik verilerini açıkladı; suç oranları, operasyon sayıları ve büyük metamfetamin ele geçirişleri paylaşıldı.

Yayın Tarihi: 10.11.2025 17:22
Güncelleme Tarihi: 10.11.2025 17:22
Ağrı Valisi Mustafa Koç, Ekim ayına ilişkin asayiş ve güvenlik verilerini kamuoyuyla paylaştı. Valilik Toplantı Salonu’nda düzenlenen Asayiş ve Güvenlik Toplantısı’na İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Fatih Cemal Kiper ve İl Emniyet Müdürü Göksel Önder de katıldı.

Toplantıda anma

Vali Koç konuşmasının başında 10 Kasım dolayısıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmetle andı ve şöyle dedi: "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebediyete irtihalinin 87’nci yılında rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Atatürk’ün bizlere emanet ettiği Cumhuriyetimizi onun gösterdiği hedefler doğrultusunda ilelebet yaşatmak hepimizin ortak sorumluluğudur".

Güvenlik ve asayiş vurgusu

Koç, hedeflerinin "Her vatandaşımızın kendisini güvende ve değerli hissettiği bir şehir inşa etmeyi amaçlıyoruz" olduğunu belirtti ve devletin sahadaki gücünün suç ve terörle mücadelede etkin şekilde hissedildiğini vurguladı: "Suç ve suçluyla mücadelede devletimizin gücü sahada en güçlü şekilde kendini hissettirmekte; terörle, uyuşturucuyla, kaçakçılıkla ve her türlü asayiş sorunuyla mücadelemizi taviz vermeden sürdürüyoruz".

Asayiş verileri

Vali Koç’un paylaştığı verilere göre, Ekim ayında kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 24 artış, mal varlığına karşı işlenen suçlarda yüzde 25 azalma yaşandı. Ayrıca aranması devam eden 74 kişi yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

Terör ve kaçakçılık operasyonları

Terörle mücadele kapsamında 93 operasyon düzenlendi; 3 kişi gözaltına alındı, 1 kişi tutuklandı. FETÖ, DEAŞ ve DHKP-C’ye yönelik 4 operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadelede 21 ruhsatsız silah ele geçirildi, 42 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Uyuşturucuyla mücadele

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında 13 operasyon gerçekleştirildi, 41 olaya müdahale edildi. Bu süreçte 17 kişi tutuklandı, 4 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. Operasyonlarda ele geçirilen miktarlar 817 kilogram metamfetamin ve 1 ton 888 kilogram sıvı metamfetamin olarak bildirildi.

Siber suçlar

Siber suçlarla mücadelede 62 olaya müdahale edildi; 34 hesabın terör örgütleriyle, 28 hesabın narkotik ve asayiş bağlantılı faaliyetlerde kullanıldığının tespit edildiği aktarıldı. Bu kapsamda 3 operasyon düzenlendi, 6 kişi hakkında adli işlem yapıldı ve 1 kişi tutuklandı.

Trafik ve düzensiz göç

Trafik denetimlerinde 57 bin 736 aracın kontrol edildiği, 5 bin 117 araca idari işlem uygulandığı belirtildi. Meydana gelen 99 trafik kazasında 175 kişinin yaralandığı ve can kaybı yaşanmadığı bildirildi. Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadelede 23 operasyon gerçekleştirildi; 13 kişi tutuklandı, 1 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı ve hudut birlikleri tarafından bin 94 düzensiz göçmenin ülkeye girişinin engellendiği açıklandı.

Kapanış

Vali Koç açıklamasını şu sözlerle tamamladı: "Hedefimiz vatandaşlarımızın güvenli, huzurlu ve sağlıklı bir yaşam sürmesidir. Kamu kurumlarımız ve hemşehrilerimizin desteğiyle ilimizin güvenliğini, huzurunu ve refahını güçlendirmeye devam ediyoruz. Daha yaşanabilir, daha güvenli ve daha güçlü bir Ağrı için çalışmalarımızı azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz".

