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Ağrı ve Erzurum'da Dondurucu Soğuklar Hayatı Olumsuz Etkiledi

Ağrı ve Erzurum'da dondurucu soğuklar nedeniyle nehirler ve dereler buzla kaplandı, hava sıcaklıkları -20 dereceyi buldu.

Yayın Tarihi: 05.01.2025 10:22
Güncelleme Tarihi: 05.01.2025 11:22
Ağrı ve Erzurum'da Dondurucu Soğuklar Hayatı Olumsuz Etkiledi

Ağrı ve Erzurum'da Dondurucu Soğuklar

Ağrı ve Erzurum'da etkili olan dondurucu soğuklar, yaşamı olumsuz etkiliyor. Ağrı, yılın en soğuk gününü yaşarken, hava sıcaklıkları sıfırın altında 20 dereceye kadar düştü. Erzurum'da ise gece sıcaklık -23 derece olarak ölçüldü.

Aracılar ve Yaşam Alanları Buzla Kaplandı

Soğuk hava nedeniyle, her iki şehirde de araç camları buz tuttu ve nehirler, dereler tamamen buzla kaplandı. Park halindeki araçların camlarında meydana gelen buzlanma dikkat çekerken, cadde ve sokaklarda kaldırımlar ile cami bahçelerindeki şadırvanlar da buza dönüştü.

Vatandaşların Soğuktan Korunma Çabaları

Soğuklarla başa çıkmaya çalışan vatandaşlar, araçlarını battaniye, branda ve naylon ile örtmeyi tercih etti. Özellikle Ağrı'da, dondurucu soğuklar nedeniyle yaşam koşulları zorlaştı.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 23 derece ölçüldüğü Erzurum'da, park halindeki araçların...

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 23 derece ölçüldüğü Erzurum'da, park halindeki araçların camlarında buzlanma oluştu. Soğuk hava nedeniyle cadde ve sokaklarda kaldırımlar ile cami bahçelerindeki şadırvanlar buz tuttu.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 23 derece ölçüldüğü Erzurum'da, park halindeki araçların...

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 23 derece ölçüldüğü Erzurum'da, park halindeki araçların camlarında buzlanma oluştu. Soğuk hava nedeniyle cadde ve sokaklarda kaldırımlar ile cami bahçelerindeki şadırvanlar buz tuttu.

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