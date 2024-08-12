Ağrılı Kayaklı Koşu Sporcuları Kışa Yazda Hazırlanıyor

Ağrılı Sporcular Yazın Bunaltıcı Sıcağında Kış İçin Hazırlanıyor

Ağrı'da kayaklı koşu sporu yapan gençler, kışın dondurucu soğuğunda karlı dağlarda ve yazın bunaltıcı sıcağında antrenman yaparak uluslararası organizasyonlara hazırlanıyor.

40 Sporcu Yaz Sıcaklarında Antrenman Yapıyor

Ağrı Gençlik ve Spor Müdürlüğü’ne bağlı 18 yaş altı kayaklı koşu takımında 40 sporcu, antrenörleri Hamza Dursun ve Okan Alalma ile birlikte yaz sıcaklarında asfalt yolda çalışmalarını sürdürüyor. Küpkıran Mahallesi'nde düzenli olarak yapılan antrenmanlarla sporcular, kış döneminde düzenlenecek etkinlikler için fiziksel olarak güçleniyor.

Kış ve Yaz Antrenmanlarının Önemi

Antrenör Hamza Dursun, kayaklı koşunun dayanıklılık ve güç gerektiren zorlu bir branş olduğunu belirterek, "Yaz aylarında tekerlekli kayak antrenmanı yaparak, sporcularımızı kışın yapılacak organizasyonlara hazırlamak amacıyla çalışıyoruz. Çocuklarımızın geri kalmaması için antrenmanlara yazın da devam ediyoruz," diye ifade etti.

Sporcular Madalya Peşinde

Dursun, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün kendilerine sağladığı destekle sporcularının başarılarını artırmak için çaba sarfettiklerini kaydetti. Ayrıca, geçen yıl Türkiye Şampiyonası'nda madalya kazanan sporcuların olduğunu belirtti ve "40 sporcumuz aktif olarak çalışıyor, çoğu madalya kazandı," dedi.

Sporcuların Yorumları

Sporcu Muhammet Yüce, katıldıkları yarışmalarda dereceler elde ettiklerini hatırlatarak, Gülseren Kaya ise "Kendimi çok iyi hissediyorum. İyi ki kayaklı koşu sporunu seçmişim," diyerek, kayaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.