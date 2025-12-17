DOLAR
42,72 -0,06%
EURO
50,07 0,24%
ALTIN
5.930,51 -0,2%
BITCOIN
3.724.548,42 0,54%

40 Yılda Biriktirilen Türk Boy Damgaları Safranbolu'da Sergilendi

Koleksiyoner Mustafa Gezici'nin 40 yılda topladığı 90 Türk boyu damgasından 39'u, Safranbolu'nun UNESCO'ya kabulünün 31. yılı etkinliklerinde sergilendi.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 14:10
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 14:10
40 Yılda Biriktirilen Türk Boy Damgaları Safranbolu'da Sergilendi

Safranbolu'da 40 Yılda Biriktirilen Türk Boy Damgaları Sergilendi

Sergi, UNESCO'nun 31. yılı kutlamalarında ziyaretçiyle buluştu

Koleksiyoner ve emekli öğretmen Mustafa Gezici (61) tarafından 40 yılda biriktirilen Türk boyu damgalarının bazıları, Safranbolu'nun UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kabul edilişinin 31. yılı etkinlikleri kapsamında açılan sergide ziyaretçilerle buluştu.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinin UNESCO kabulünün kutlandığı program, Tarihi Safranbolu Sempozyumu ile başladı ve günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı. Etkinlikler çerçevesinde açılan "Türk Dilinin Sessiz Tanıkları: Türk Boy Damgaları" adlı sergide, Türk kültür ve tarihine ışık tutan damgalar ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Sergide, Gezici'nin 40 yılda topladığı yaklaşık 90 damgadan 39'u sergilendi. Koleksiyonun kente ve kültürel mirasa katkı sağlamasının yanı sıra, Türk boylarının tarihsel izlerinin tanıtılmasına da önemli katkı sunduğu vurgulandı.

Gezici gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Anadolu’da artık son aşamada hayvanlara vurulan damgalardır bunlar. Hayvancılığın artık çiftliklere çevrilmesi, köy hayvancılığının da çok azalması nedeniyle bunlar son 50 yıldır kullanılmaz oldu. Ama tarihin sessiz tanıklarıdır bu hayvan damgaları, Türk boy damgalarıdır."

Gezici, koleksiyon sürecini ve damgaların tarihsel önemini şöyle anlattı: "Bunlar, Türklerin Anadolu’ya 1071’den daha önce geldiğine dair belgelerdir. Sessiz tanıklarıdır. Yılda yaklaşık 4 tane falan bulabiliyoruz. İşte 40 yıllık bir emektir bu yani. Kastamonu, Yozgat, Kayseri, Erzurum, Elazığ, Erzincan; bu bölgelerden topladık. Moğolistan'dan da gelen var. Bir arkadaş gönderdi; 3–4 tane de oradan var. Karşılaştırma açısından Moğolistan’dan geldi."

Gezici, damgaların kullanım biçimini de anlatarak, "Büyükbaş hayvanların butlarına, küçükbaş hayvanların da kulaklarına vurulurdu. Yani Türkler ilk defa, şunu söyleyelim, hayvanlara kulak küpesinin ilk mucididir. Kime ait olduğu belli oluyor böylece. Ova ova, boy boy bellidir bunlar. Hatta iki kardeş boyun bile damgaları ayrıdır" ifadelerini kullandı.

TÜRK BOYU DAMGALARININ BAZILARI SAFRANBOLU’NUN UNESCO’YA KABUL EDİLİŞİNİN 31. YILI ETKİNLİKLERİ...

TÜRK BOYU DAMGALARININ BAZILARI SAFRANBOLU’NUN UNESCO’YA KABUL EDİLİŞİNİN 31. YILI ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA AÇILAN SERGİDE ZİYARETÇİLERLE BULUŞTU.

TÜRK BOYU DAMGALARININ BAZILARI SAFRANBOLU’NUN UNESCO’YA KABUL EDİLİŞİNİN 31. YILI ETKİNLİKLERİ...

İLGİLİ HABERLER

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
AFAD 16’ncı Kuruluş Yıl Dönümünü Eskişehir’de Kutladı
2
Bakanlık İnceleme Başlattı: Büyükçekmece Huzurevinde Şiddet İddiası
3
İstanbul’da Yeni Nesil Suç Örgütüne 4 Operasyon: 25 Gözaltı, Kadın Tetikçiler Yakalandı
4
Malatya'da CHP'li Ergül Günaydın Partisinden İstifa Etti
5
Kayseri'de Heimlich manevrası: Sosyal medyadan öğrenen nakliyeci bebeği kurtardı
6
Aydın Köşk'te Kafa Kafaya Çarpışma: 2 Yaralı, Araçlar Küle Döndü
7
Büyükçekmece Emanet Soygunu: İngiltere’ye Kaçan Erdal T. ve Eşi İçin Kırmızı Bülten

2026 KPSS Takvimi Açıklandı: Lisans, Önlisans, Lise ve DHBT Tarihleri

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor

İBB Ücretsiz ALES ve DGS Kursları — Başvuru, Tarihler ve Şartlar

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi