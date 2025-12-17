40 Yılda Biriktirilen Türk Boy Damgaları Safranbolu'da Sergilendi

Safranbolu'da 40 Yılda Biriktirilen Türk Boy Damgaları Sergilendi

Sergi, UNESCO'nun 31. yılı kutlamalarında ziyaretçiyle buluştu

Koleksiyoner ve emekli öğretmen Mustafa Gezici (61) tarafından 40 yılda biriktirilen Türk boyu damgalarının bazıları, Safranbolu'nun UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kabul edilişinin 31. yılı etkinlikleri kapsamında açılan sergide ziyaretçilerle buluştu.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinin UNESCO kabulünün kutlandığı program, Tarihi Safranbolu Sempozyumu ile başladı ve günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı. Etkinlikler çerçevesinde açılan "Türk Dilinin Sessiz Tanıkları: Türk Boy Damgaları" adlı sergide, Türk kültür ve tarihine ışık tutan damgalar ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Sergide, Gezici'nin 40 yılda topladığı yaklaşık 90 damgadan 39'u sergilendi. Koleksiyonun kente ve kültürel mirasa katkı sağlamasının yanı sıra, Türk boylarının tarihsel izlerinin tanıtılmasına da önemli katkı sunduğu vurgulandı.

Gezici gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Anadolu’da artık son aşamada hayvanlara vurulan damgalardır bunlar. Hayvancılığın artık çiftliklere çevrilmesi, köy hayvancılığının da çok azalması nedeniyle bunlar son 50 yıldır kullanılmaz oldu. Ama tarihin sessiz tanıklarıdır bu hayvan damgaları, Türk boy damgalarıdır."

Gezici, koleksiyon sürecini ve damgaların tarihsel önemini şöyle anlattı: "Bunlar, Türklerin Anadolu’ya 1071’den daha önce geldiğine dair belgelerdir. Sessiz tanıklarıdır. Yılda yaklaşık 4 tane falan bulabiliyoruz. İşte 40 yıllık bir emektir bu yani. Kastamonu, Yozgat, Kayseri, Erzurum, Elazığ, Erzincan; bu bölgelerden topladık. Moğolistan'dan da gelen var. Bir arkadaş gönderdi; 3–4 tane de oradan var. Karşılaştırma açısından Moğolistan’dan geldi."

Gezici, damgaların kullanım biçimini de anlatarak, "Büyükbaş hayvanların butlarına, küçükbaş hayvanların da kulaklarına vurulurdu. Yani Türkler ilk defa, şunu söyleyelim, hayvanlara kulak küpesinin ilk mucididir. Kime ait olduğu belli oluyor böylece. Ova ova, boy boy bellidir bunlar. Hatta iki kardeş boyun bile damgaları ayrıdır" ifadelerini kullandı.

TÜRK BOYU DAMGALARININ BAZILARI SAFRANBOLU’NUN UNESCO’YA KABUL EDİLİŞİNİN 31. YILI ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA AÇILAN SERGİDE ZİYARETÇİLERLE BULUŞTU.