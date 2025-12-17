Vize'de Etkin ve Verimli Sulama Sistemleri Paneli — İklim Değişikliği ve Kuraklık

Vize'de Etkin ve Verimli Sulama Sistemleri Paneli

"İklim Değişikliği, Kuraklık ve Sulamanın Etkinliğinin Artırılması ile Etkin ve Verimli Sulama Sistemleri" başlıklı panel, Kırklareli’nin Vize ilçesinde gerçekleştirildi. Etkinlik, tarımsal sulamada verimliliği artırmaya ve iklim değişikliğinin etkilerine karşı çözüm önerileri sunmaya odaklandı.

Düzenleyenler ve Katılımcılar

Panel, Kırklareli Atatürk Toprak, Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma Enstitüsü ile Vize İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde düzenlendi. Etkinliğe Vize İlçe Tarım ve Orman Müdürü Zeynep Şeyda Gürsu ile muhtarlar ve üreticiler katıldı.

Konuşmacılar ve Ele Alınan Konular

Panelde konuşmacı olarak yer alan Dr. Cantekin Kıvrak, Dr. Selçuk Özer ve Dr. Mehmet Ali Gürbüz şu başlıklarda bilgilendirme yaptı: Basınçlı Sulama Sistemleri, TAGEM-SUET Programı, Sulama Suyu Miktarının Belirlenmesi, İklim Değişikliği ve Gübreleme ile İklim Değişikliği ve Kuraklık.

Panelin Kapanışı

Etkinlik, üreticilerin ve muhtarların katıldığı soru-cevap bölümüyle sona erdi; katılımcılar uygulamaya dönük bilgiler ve çözüm önerileri hakkında doğrudan görüşme imkânı buldu.

